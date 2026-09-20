Keriku počeo da visi Damoklov mač nad glavom, Fulam idealna "vadilica"

Nešto ne štima, skupa pojačanja se ne isplaćuju, a tavorenje u proseku se nastavlja. Skromna četiri boda u četiri kola već su upalila alarm na Trafordu iznova. Nije opet prijatno gledati Junajted u donjem delu Premijer lige. Primera radi, novajlija Ipsvič je ispred, da ne pričamo o Brajtonu ili Brentfordu koji više nisu iznenađenje nego pakleno jake ekipe…

Zasad se to ne pominje, ali… Teško je navijačima Junajteda poslednjih godina da gledaju svoje miljenike. Odbrana je ove sezone tragična. Nekadašnji as Arsenala, sada komentator Skaj Sportsa Pol Merson , rekao je: „Junajtedu treba elitni trener”! A nije da ih nije bilo poslednje decenije, od Luja van Gala , Žozea Murinja , pa do Erika ten Haga koji je doveo Ajaks do polufinala Lige šampiona, umalo i finala, pa do čuda od trenera koji je bio na klupi lisabonskog Sportinga, Amorima …

Ako je išta dobro za Junajted, to je da danas (17.30) ima onaj meč iz rubrike „biti ili ne biti” na Krejven Kotidžu, koji mu je omiljeni gostujući stadion u poslednjoj deceniji. Od 10 poslednjih odmeravanja snaga Fulama i Junajteda u zapadnom Londonu, čak osam pobeda za Đavole, uz dva remija. Fulam se od odlaska Marka Silve na kormilo Benfike raspao ove sezone. Možda je malo prejaka reč posle samo četiri utakmice, ali nula na kontu ne daje mnogo optimizma u taboru tima iz prestonice Engleske. Izgleda da će Fulam opet da bude onaj „jo-jo” tim koji je bio do dolaska Portugalca na kormilo. Čak 17 godina Fulam traži pobedu na svom terenu protiv velikana sa Old Traforda.

15.00: (1,33) Mančester Siti (5,60) Sanderlend (8,25) MR

Kerik kaže da naknadno izvinjenje za priznat gol Građana nema mnogo značaja, ali je dodao da to ne treba negativno da deluje na njegov tim. Kerik je pod pritiskom. Uvek miran i staložen, još iz igračkih dana na Old Trafordu, protekle nedelje je bio neobično oštar u obraćanju sa sedmom silom. Kriza da, ali…

“Nije katastrofa niti nesreća. Nije kraj sveta. Nismo u situaciji u kojoj je užasan dug niz katastrofalnih rezultata. Nije da se stalno klizimo. Uradili smo mnogo dobrih stvari. Što se tiče mog statusa, budućnosti, to nije za mene pitanje. Koliko imam vremena? Smešno je razmišljati na taj način, nije mi to na radaru”, rekao je Kerik.

Dobra vest za Junajted pred gostovanje u britanskoj prestonici je da će moći da računa na pojačanje iz Brajtona Karlosa Balebu, dok bi u tim mogao da se vrati i veteran Luk Šou.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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PREMIJER LIGA – 5. KOLO

Petak

Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)

/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/

Subota

Totenhem - Aston Vila 2:3 (0:1)

/Galaher 86, Van Heke 90+8 - Manzambi 45+4, Džekson 67, Buendija 79/

Brajton - Arsenal 3:0 (2:0)

/Gros 31, Kostulas 45, Andres 57/

Everton - Ipsvič 1:0 (1:0)

/Bari 11/

Njukasl - Hal 2:1 (2:0)

/Vilok 3, Hol 7 - Čo 67/

Notingem Forest - Koventri 0:1

/Dasilva 55/

Nedelja

15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR

15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR

15.00: (1,33) Mančester Siti (5,60) Sanderlend (8,25) MR

17.30: (3,35) Fulam (3,60) Mančester Junajted (2,10) MR

***kvote su podložne promenama