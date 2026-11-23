Kao što smo već napisali, to je ozbiljan problem, jer kapiten Arisa je u sjajnoj formi. Na devet mečeva od početka sezone zabeležio je četiri asistencije i postigao jedan gol protiv Kalamate. Kada god je imao tako neki doprinos, Aris je pobedio – redom Kalamatu (3:2), OFI Krit (2:1), Volos (3:2), Atromitos (3:1) i u prošlom kolu Panetolikos (3:0).

Nikada pre Račić nije imao toliko uspešnu sezonu. Do ove najbolja mu je bila 2017/2018, kada je u dresu Crvene zvezde na 34 meča imao učinak od tri gola i dve asistencije, sve u prvenstvu Srbije. Uostalom, taj učinak mu je doneo tada transfer u Valensiju.

16.00: (3,25) Asteras (3,05) Aris (2,20)

Do ove jeseni nijednom se nije desilo Račiću da završi sezonu sa više od dve asistencije. Tokom značajnog dela karijere mnogi su mu zamerali, čak i javno, da previše igra oprezno i da se nedovoljno često opredeljuje za rizična dodavanja. To se očigledno promenilo ove sezone, generalno deluje sigurnije na terenu otkad nosi kapitensku traku. Zato, za Aris ne bi valjalo da mora duže da odsustvuje sa terena.

Pošto su u 11. kolu već sva četiri vodeća tima na tabeli Superlige Grčke pobedila, Arisu bi bilo dobro da takođe danas slavi, kako bi zadržao korak u borbi za plej-of. Pritom, gostuje Asterasu, koji je u poslednja četiri kola bez pobede. Osvojio je samo dva boda u tom periodu, pa je tek 11. na tabeli.

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GRČKA 1 – 11. KOLO

Subota

Kalamata – AEK Atina 0:1 (0:0)

/Koita 55/

Nedelja

Levadijakos – Atromitos 1:1 (1:0)

/Kobnan 15 – Perea 52/

Panetolikos – Volos 1:0 (0:0)

/Bregu 88/

Panatinaikos – OFI Krit 2:0 (0:0)

/Garsija 52, Jagušić 85/

Olimpijakos – Iraklis 6:2 (2:2)

/Skipioni 26, Silva 45+3, Bejli 54, 80pen, Muandilmađi 58, Gonzalez 83 – Žulevič 23, 37/

PAOK – Kifisija 4:0 (1:0)

/Živković 4, 55, 73pen, Endijaj 51/

Ponedeljak

16.00: (3,25) Asteras (3,05) Aris (2,20)

***Kvote su podložne promenama