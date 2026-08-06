Opet je Cvetković heroj Anderlehta! Za 16 sekundi ohladio Tumbu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 21:49
Velika pobeda Belgijanaca u Grčkoj
Bio je Anderleht na konopcima u prošlom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hamarbija. Nakon remija u prvom meču, u revanšu na svom terenu je gubio na poluvremenu… A onda je ušao Mihajlo Cvetković! I okrenuo celu utakmicu naglavačke…
Dokazao je tada novom treneru Vitoru Brunu da nije igrač za klupu, a dokazao mu je to i večeras kada ga je stavio u startnu postavu na gostovanju u Solunu. Posle samo 16 sekundi! Srpski ofanzivac je prvi napad na meču iskoristio da zatrese mrežu PAOK-a i ispostavilo se da je doneo pobedu najtrofejnijem belgijskom klubu.
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PAOK je bio favorit u ovom dvomeču, a pogotovo u prvoj utakmici u vatrenom ambijentu na svom terenu. Cvetkovićev gol je ohladio tu vrelinu Tumbe, a Anderleht je do kraja izdržao i odneo veliki kapital pred revanš u Briselu.
Anderleht je prvi krenuo sa centra, golman je ispucao loptu pred gol domaćih koji su slabo reagovali. Lopta je došala do Cvetkovića, a srpski napadač se sjajno zagradio Mihailidisu, izborio se za šut i poslao neodbranjiv hitac u mrežu crno-belih.
Pomenuti Mihailidis je do kraja izrastao u pravog tragičara utakmice. Talentovani Janis Konstantelias je nakon pola sata igre iznudio penal, ali je Mihailidis promašio. Tačnije, golman Kosemans mu je odbranio udarac.
Imao je PAOK još gomilu dobrih šansi, čuda je pravio mladi Konstantelijas i pakovao sjajne prilike saigračima, ali je sve Anderleht uspeo da odbrani. U finišu meča viđena je prava opsada gola gostiju, ali za PAOK je ovo jednostavno bila ukleta noć… Loše je krenulo i loše se završilo.
Anderleht opet slavi spasioca Cvetkovića, imaće lepu prednost pred revanš, ali daleko od toga da je završio posao. PAOK deluje kao bolji tim… Pobednik ovog duela u plej-ofu ide na poraženog iz dvomeča između Kairata i Levskog.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Sreda
Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)
/Korbu 65/
Četvrtak
KuPS - Univerzitatea Krajova 1:1 (0:1)
/Moreno Ćorćari 72 - Bajaram 38/
Jagjelonija - Rendžers 2:1 (1:1)
/Fernandez 13, Šmit 21 - Montola 4/
Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija 0:3 (0:2)
/Ebong 9, Godoj 29, Zvarts 90/
Leh Poznanj - Ki Klaksvik 1:0 (0:0)
/Agner 81
Hradec - Bešiktaš 0:1 (0:0)
/Kiličsoj 80/
Linkoln - Omonija 1:1 (0:0)
/Rutjens 71 - Andreou 90+3/
PAOK - Anderleht 0:1 (0:1)
/Cvetković 1/
Salcburg - Pafos 1:0 (0:0)
/Tabaković 88/
Tun - Vikingur 3:0 (2:0)
/Bamert 19, Labo 25, Saiz 90+4/
Benfika - Harts 6:1 (3:0)
/Rafa Silva 3, Araužo 23, Pavlidis 42 penal, Prestijani 59, Duran 87, Šjelderup 90+3 penal - Reno 72/