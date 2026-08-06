Opet je Cvetković heroj Anderlehta! Za 16 sekundi ohladio Tumbu (VIDEO)

Bio je Anderleht na konopcima u prošlom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hamarbija. Nakon remija u prvom meču, u revanšu na svom terenu je gubio na poluvremenu… A onda je ušao Mihajlo Cvetković! I okrenuo celu utakmicu naglavačke…

Dokazao je tada novom treneru Vitoru Brunu da nije igrač za klupu, a dokazao mu je to i večeras kada ga je stavio u startnu postavu na gostovanju u Solunu. Posle samo 16 sekundi! Srpski ofanzivac je prvi napad na meču iskoristio da zatrese mrežu PAOK-a i ispostavilo se da je doneo pobedu najtrofejnijem belgijskom klubu.