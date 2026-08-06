Šampion Belorusije pao u Banjaluci, Borac pogađao prečke i propustio da dokusuri desetkovanog rivala
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 22:38
Neverovatno je kako se utakmica završila samo minimalnim trijumfom Borca
Pobeda je pobeda i u zube joj se ne gleda, ali žal ostaje. Mogao je Borac iz Banjaluke da stekne nekoliko golova prednosti pred revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv beloruskog šampiona ML Vitebska, ali su se gosti izvukli i otišli kući tek minimalno poraženi.
Borac je pobedio golom Stefana Savića u 14. minutu, i to u trenucima dok je Vitebsk još uvek imao 11 igrača na terenu. U 33. isključen je bek gostiju Milad Mohamadi, Banjalučani su dominirali na terenu do kraja utakmice, dva puta pogađali prečku, uključujući i onu u nadoknadi i tako trijumfovali 1:0 (1:0). Ako Borac ne uspe da prođe dalje, pamtiće se brojni promašaji izabranika Vinka Marinovića.
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A, i te kako bi bilo značajno da Borac prođe, jer je žreb za Banjaluče bio vrlo korektan. Ako sačuvaju prednost protiv Vitebska, igrači šampiona Bosne i Hercegovine sastaće se izvesno u plej-ofu za Ligu konferencija protiv islandskog Vikingura iz Rejkjavika, koji je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope izgubio u Švajcarskoj od Tuna 0:3. Dakle, Borac može do evropske jeseni preko Vitebska i Vikingura, što je i više nego povoljan žreb.
Od klubova predstavnika bivših jugoslovenskih republika, pobedu je ostvarila i Rijeka. Savladan je finski autsajder Ilves 1:0 (1:0), a jedini gol na utakmici dao je Niko Janković u 16. minutu. Tako je Rijeka podsetila na prethodnu rundu kvalifikacija, kada je sa dva puta po 1:0 savladala Deri Siti iz Severne Irske. Ono što je problem za Rijeku, jeste to što će je u plej-ofu skoro sigurno čekati Midtjiland. Danski tim je bez problema pobedio u Republici Irskoj protiv Bohemijansa 2:0 (1:0).
Nesrećno veče imala je Škendija. Makedonski predstavnik poražen je u Edinburgu od Hibernijana 1:2, a samo je nekoliko minuta delilo tim iz Tetova od velikog remija u Škotskoj. Hibernijan je poveo u 73. minutu golom Ovena Eldinga, Škendija je izjednačila samo tri minuta kasnije preko Marka Gjorgjievskog, ali je u prvom minutu nadoknade Voren O'Hora pogodio za prednost Hibsa pred revanš u Makedoniji.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)
/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/
Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)
/Čanturišvili 18, Polidar 53/
Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)
/Puki 71 - Masvanhise pen 64/
Noa - Sion 2:2 (2:1)
/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/
Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)
/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/
Kluž - Tromse 0:5 (0:3)
/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/
Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)
/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/
Rakov - Hamarbi 0:0
Geteborg - Gent 0:1 (0:1)
/Gur 45/
Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)
/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/
Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)
/Ponomarenko 10/
Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)
/Šuaib 5, Berlanga 62/
FK Riga - Đer 1:0 (1:0)
/Seljem ag 3/
Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)
/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/
Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2
/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/
Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)
/Turijel 5, Alkukin 18/
Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)
/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//
Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)
/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/
Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)
/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/
Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)
/Orta pen 45/
Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)
/Savić 14/
Lugano - Runavik 2:0 (1:0)
/Pilstrom 7, Berens 80/
Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Frankulino 28, Biskov 77/
Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)
/Janković 16/
Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)
/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/
Partizan - Tobol 2:0 (1:0)
/Sek 32, Zubairu 65/
Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)
/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/