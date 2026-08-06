Šampion Belorusije pao u Banjaluci, Borac pogađao prečke i propustio da dokusuri desetkovanog rivala

A, i te kako bi bilo značajno da Borac prođe, jer je žreb za Banjaluče bio vrlo korektan. Ako sačuvaju prednost protiv Vitebska, igrači šampiona Bosne i Hercegovine sastaće se izvesno u plej-ofu za Ligu konferencija protiv islandskog Vikingura iz Rejkjavika, koji je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope izgubio u Švajcarskoj od Tuna 0:3. Dakle, Borac može do evropske jeseni preko Vitebska i Vikingura, što je i više nego povoljan žreb.

Od klubova predstavnika bivših jugoslovenskih republika, pobedu je ostvarila i Rijeka. Savladan je finski autsajder Ilves 1:0 (1:0), a jedini gol na utakmici dao je Niko Janković u 16. minutu. Tako je Rijeka podsetila na prethodnu rundu kvalifikacija, kada je sa dva puta po 1:0 savladala Deri Siti iz Severne Irske. Ono što je problem za Rijeku, jeste to što će je u plej-ofu skoro sigurno čekati Midtjiland. Danski tim je bez problema pobedio u Republici Irskoj protiv Bohemijansa 2:0 (1:0).

Nesrećno veče imala je Škendija. Makedonski predstavnik poražen je u Edinburgu od Hibernijana 1:2, a samo je nekoliko minuta delilo tim iz Tetova od velikog remija u Škotskoj. Hibernijan je poveo u 73. minutu golom Ovena Eldinga, Škendija je izjednačila samo tri minuta kasnije preko Marka Gjorgjievskog, ali je u prvom minutu nadoknade Voren O'Hora pogodio za prednost Hibsa pred revanš u Makedoniji.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)

/Diediu 68/

Sreda

Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)

/Ožbolt 22/

Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)

/Jagušić 21 – Rusev 31/

Četvrtak

Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)

/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/

Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)

/Čanturišvili 18, Polidar 53/

Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)

/Puki 71 - Masvanhise pen 64/

Noa - Sion 2:2 (2:1)

/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/

Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)

/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/

Kluž - Tromse 0:5 (0:3)

/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/

Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)

/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/

Rakov - Hamarbi 0:0

Geteborg - Gent 0:1 (0:1)

/Gur 45/

Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)

/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/

Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)

/Ponomarenko 10/

Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)

/Šuaib 5, Berlanga 62/

FK Riga - Đer 1:0 (1:0)

/Seljem ag 3/

Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)

/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/

Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2

/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/

Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)

/Turijel 5, Alkukin 18/

Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)

/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//

Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)

/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/

Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)

/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/

Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)

/Orta pen 45/

Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)

/Savić 14/

Lugano - Runavik 2:0 (1:0)

/Pilstrom 7, Berens 80/

Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)

/Frankulino 28, Biskov 77/

Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)

/Janković 16/

Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)

/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/

Partizan - Tobol 2:0 (1:0)

/Sek 32, Zubairu 65/

Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)

/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/