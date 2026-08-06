Bitka za četvrtfinale: Diniz juri preokret, Pecoljano sprema zamku
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 22:53
Revanš meč osmine finala Kupa Brazila između Korintijansa i Internasionala na programu je u noći između četvrtka i petka od 01.00 časova po srednjoevropskom vremenu
Posle 90 minuta u Porto Alegreu, u kojima je Internasional stekao kapital od dva gola prednosti, revanš na Neo Kimika areni u Sao Paulu prerasta u utakmicu u kojoj će se sudariti strpljenje i očajnička potreba za preokretom. Korintijans nema prostora za kalkulacije. Pobeda od dva gola razlike vodi dvomeč u izvođenje penala, dok je za plasman u četvrtfinale Kupa Brazila neophodan trijumf od najmanje tri pogotka. S druge strane, ekipa Paula Pecoljana dolazi rasterećenija, svesna da joj i remi, pa čak i poraz minimalnom razlikom, otvaraju vrata među osam najboljih.
Prvi duel otkrio je sve ono što je mučilo Timao ove sezone. U pojedinim periodima kontrolisao je loptu, pokušavao da nametne ritam, ali je teško pronalazio put do ozbiljnijih prilika. A onda je usledio kobni pad koncentracije i za svega nekoliko minuta Mateus Baija i Alan Patrik kaznili su svaku grešku i pretvorili ujednačen meč u ozbiljan problem za velikana iz Sao Paula.
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Fernando Diniz sada nema luksuz da čeka. Njegov tim mora od prvog zvižduka da napadne, podigne linije, preuzme rizik i pokuša da što ranije unese nervozu u redove rivala. Upravo se u tome krije i najveća opasnost, jer bi svaki izgubljeni posed mogao da ostavi ogroman prostor iza leđa odbrane, a Internasional je ove godine više puta pokazao koliko ume da bude nemilosrdan u tranziciji.
Najveća dilema domaćina ostaje napad. Povređeni Juri Alberto nije na raspolaganju, pa Diniz vaga između Pedra Raula, Žea Negaa i Džesija Lingarda, dok će najveći teret kreativnosti ponovo pasti na Rodriga Gara, igrača koji je sa 11 asistencija najbolji organizator igre Korintijansa u 2026. godini. Uz njega, mnogo će zavisiti i od učinka bekova, koji će morati da budu znatno ofanzivniji nego u prvom susretu.
01.00: (1,85) Korintijans (3,30) Internasional (4,20) - prvi meč 0:2
Popularni Musketari ipak imaju jedan ozbiljan adut – svoju tvrđavu. Pred domaćim navijačima slavili su na sedam od poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima i upravo se na atmosferu sa tribina oslanjaju u pokušaju da režiraju još jedan „remontada“ trenutak, iako će ovog puta protiv sebe imati rivala koji retko gubi glavu kada stekne prednost.
S druge strane, Internasional u Sao Paulo stiže sa mnogo više samopouzdanja nego pre nekoliko nedelja. Osim što je dobio prvi meč bez primljenog gola, Kolorado je neporažen u poslednja dva susreta u svim takmičenjima, a dodatnu sigurnost uliva činjenica da ove godine nijednom nije primio gol protiv Korintijansa. Ipak, postoji podatak koji ne ide u prilog gostima, a to je da je na poslednja tri gostovanja upisao isto toliko poraza, pa će pokušati da prekine taj niz upravo na jednom od najtežih terena u Brazilu.
Pecoljanov plan teško da će se menjati. Očekuje se čvrsta i kompaktna postavka, sa mogućnošću da se Bruno Gomeš sa desnog boka preseli u vezni red, dok bi odbrana mogla da funkcioniše sa trojicom štopera. Izostanak Viljagre, koji je otpao u poslednjem trenutku zbog problema sa butnim mišićem, donekle remeti planove urugvajskog stručnjaka, ali ne i osnovnu ideju igre: zatvoriti centralne koridore, sačekati grešku protivnika i kazniti je brzim izlaskom napred.
U tom scenariju glavne uloge namenjene su Alanu Patriku i Johanu Karboneru. Iskusni plejmejker ostaje mozak tima, čovek koji diktira ritam i pronalazi prava rešenja pod pritiskom, dok bi eksplozivni Kolumbijac mogao da bude najveća pretnja po odbranu domaćih ukoliko Korintijans previše otvori linije u potrazi za golovima.
Istorija međusobnih susreta dodatno ide u prilog gostima. Internasional nije izgubio nijedan od poslednjih šest okršaja sa Korintijansom, ostvarivši četiri pobede uz dva remija, a u oba ovogodišnja duela sačuvao je svoju mrežu netaknutom. Statistika, međutim, neće igrati revanš. Korintijans nema izbora osim da napadne od prvog minuta, dok će Internasional pokušati da svaku iskru domaće ofanzive ugasi mirnoćom, iskustvom i ubitačnim kontrama. Upravo zato sve ukazuje na duel u kojem će domaćin diktirati tempo, a gosti strpljivo čekati trenutak koji bi mogao da odluči čitav dvomeč.
Piše: Đorđe RADONJIĆ
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KUP BRAZILA – OSMINA FINALA (REVANŠI)
Petak
01.00: (1,85) Korintijans (3,30) Internasional (4,20) - prvi meč 0:2
01.00: (2,50) Vitorija (3,05) Atletiko Paranaense (2,85) - prvi meč 0:2
*Dalje su već prošli Kruzeiro, Gremio, Vasko da Gama, Palmeiras, Santos i Atletiko Mineiro
***Kvote su podložne promenama