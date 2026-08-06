Bitka za četvrtfinale: Diniz juri preokret, Pecoljano sprema zamku

Fernando Diniz sada nema luksuz da čeka. Njegov tim mora od prvog zvižduka da napadne, podigne linije, preuzme rizik i pokuša da što ranije unese nervozu u redove rivala. Upravo se u tome krije i najveća opasnost, jer bi svaki izgubljeni posed mogao da ostavi ogroman prostor iza leđa odbrane, a Internasional je ove godine više puta pokazao koliko ume da bude nemilosrdan u tranziciji.

Najveća dilema domaćina ostaje napad. Povređeni Juri Alberto nije na raspolaganju, pa Diniz vaga između Pedra Raula, Žea Negaa i Džesija Lingarda, dok će najveći teret kreativnosti ponovo pasti na Rodriga Gara, igrača koji je sa 11 asistencija najbolji organizator igre Korintijansa u 2026. godini. Uz njega, mnogo će zavisiti i od učinka bekova, koji će morati da budu znatno ofanzivniji nego u prvom susretu.

01.00: (1,85) Korintijans (3,30) Internasional (4,20) - prvi meč 0:2

Popularni Musketari ipak imaju jedan ozbiljan adut – svoju tvrđavu. Pred domaćim navijačima slavili su na sedam od poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima i upravo se na atmosferu sa tribina oslanjaju u pokušaju da režiraju još jedan „remontada“ trenutak, iako će ovog puta protiv sebe imati rivala koji retko gubi glavu kada stekne prednost.

S druge strane, Internasional u Sao Paulo stiže sa mnogo više samopouzdanja nego pre nekoliko nedelja. Osim što je dobio prvi meč bez primljenog gola, Kolorado je neporažen u poslednja dva susreta u svim takmičenjima, a dodatnu sigurnost uliva činjenica da ove godine nijednom nije primio gol protiv Korintijansa. Ipak, postoji podatak koji ne ide u prilog gostima, a to je da je na poslednja tri gostovanja upisao isto toliko poraza, pa će pokušati da prekine taj niz upravo na jednom od najtežih terena u Brazilu.