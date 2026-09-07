Opušteno na Marakani: Mozzart Relax pretvorio tiket u milionski dobitak

Na prvi pogled, večiti derbi trebalo je da bude jedini par koji je oborio ovaj tiket. Igra 4+, konačnih 2:1 i samo tri gola na utakmici. Međutim, upravo je duel Crvene zvezde i Partizana na kraju postao ključ za dobitak veći od milion dinara.

Naš kladilac je na tiketu sa devet parova uplatio 11.700 dinara, uz ukupnu kvotu 90,81, a svih osam preostalih utakmica završeno je u okviru odigranih tipova. Ostao je samo večiti derbi, na kojem su bila potrebna najmanje četiri gola. Četvrti nije pao. Ali nije ni morao.