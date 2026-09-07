Opušteno na Marakani: Mozzart Relax pretvorio tiket u milionski dobitak
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 12:56
Mozzartov benefit još jednom doneo razlog za radost
Na prvi pogled, večiti derbi trebalo je da bude jedini par koji je oborio ovaj tiket. Igra 4+, konačnih 2:1 i samo tri gola na utakmici. Međutim, upravo je duel Crvene zvezde i Partizana na kraju postao ključ za dobitak veći od milion dinara.
Naš kladilac je na tiketu sa devet parova uplatio 11.700 dinara, uz ukupnu kvotu 90,81, a svih osam preostalih utakmica završeno je u okviru odigranih tipova. Ostao je samo večiti derbi, na kojem su bila potrebna najmanje četiri gola. Četvrti nije pao. Ali nije ni morao.
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20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,30) IMT (3,20)
Prema pravilima Mozzart Relaxa, igra 4+ postaje dobitna ukoliko na utakmici tri gola padnu do 40. minuta. Upravo to dogodilo se u derbiju. Mreže su se zatresle tri puta već u prvih 40 minuta, čime je aktiviran Relax uslov i tip je označen kao dobitan bez obzira na to što je meč završen rezultatom 2:1.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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Tako je par koji bi na klasičnom tiketu značio kraj svih nada zapravo otvorio put ka velikoj isplati. Ostali izbori nisu ostavili prostor za dilemu. Everton i Mančester junajted odigrali su 2:2, Arsenal i Čelsi 2:1, Ajntraht i Augsburg 1:4, Bolonja i Sasuolo 2:2, dok su Barselona, Pari Sen Žermen i Kopenhagen takođe doneli potreban broj pogodaka.
Konačan epilog je isplata od 1.275.025,40 dinara. Čestitamo!