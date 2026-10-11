Osveta se servira na tabeli: Ren u fešti napadača slomio Okser i preskočio Lion
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 19:13
Lepol nastavio da teroriše rivale, a dobio je i konkurenciju. Ali obratite pažnju na Okserovog Kameruna Arčera
U prošlom kolu izgubio je od Olimpika (0:4) i pretrpeo prvi poraz u sezoni, ali već u ovom Ren se “osvetio” klubu iz Liona. Naravno, ne zato što je uopšte imao priliku za brz revanš, već zato što ga je smakao sa trećeg mesta na tabeli Lige 1 savladavši Okser sa 4:1 u meču u kome su se posebno istakla dvojica napadača.
Na jednog treba obratiti posebnu pažnju, iako je reč o napadaču poraženog tima. Ali, Kameron Arčer, za koga nije bilo mesta u Sautemptonu, pa je u Okser stigao na jednogodišnju pozajmicu, postao je tek osmi igrač u 80 godina dugoj istoriji Lige 1 koji je postigao gol na svakoj od prve četiri utakmice u tom takmičenju. To se ne dešava baš tako često, recimo, uradio je to jedan Josip Skoblar u dresu Marselja 1967. ili Angel Markos u Nantu 1971.
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No, Arčer nije mogao sam, a Ren je prosto kvalitetniji sastav. Ovog puta tu su tezu podvukli pre svih Esteban Lepol, takođe četvrtim golom u sezoni, ali na šest utakmica, no svejedno ga Zinedin Zidan nije slučajno promovisao u reprezentativca Francuske, te iskusni Adrijen Tomason, odlučujućim pogotkom za šestu pobedu Rena na poslednjih sedam mečeva na domaćem terenu. Aplauzi i za Brajana Rejnoldsa, Amerikanca koji je ovog leta stigao iz Vesterloa za 4.600.000 evra, a u prvom nastupu u Renovih startnih 11 asistirao Tomasonu za taj presudni gol.
Sve do tada Ren se nekako i mučio sa zgusnutom odbranom Oksera. Kad su gosti u finišu bili prinuđeni da krenu napred slag na tortu sipao je Bulaje Dija sa dva komada u sudijskoj nadoknadi, tek da pojača pritisak na Lepola. Jer Dija je u Ren stigao na pozajmicu iz Lacija, ali je večeras nagovestio da bi mogao da bude i te kako koristan.
Nica je u prvom meču dana savladala Strazburg sa 2:1 i upisala drugu uzastopnu pobedu na domaćem terenu. Ističemo to jer pre toga nije dobila nijednu skoro godinu dana.
FRANCUSKA 1 – 6. KOLO
Petak
Lans - Lion 2:1 (1:0)
/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/
Subota
Lil - Avr 1:0 (1:0)
/Bakva 5/
Brest - Anže 5:1 (4:0)
/Ažork 9, Tusar 17, Lala 30pen, Balde 45, Embup 54/
Lorijan - Pariz 1:0 (0:0)
/Bernardo 68/
PSŽ - Le Man 3:1 (1:0)
/Beraldo 19pen, Kvarachelija 61, Aklijuš 68 - Mafuta 54/
Monako - Tuluz 2:2 (2:0)
/Diop 29, Ablin 38 - Tengstedt 48pen, Opong 59/
Nedelja
Nica – Strazbur 2:1 (1:1)
/Amura 3, Klaus 81 – Esugo 41/
Ren - Okser 3:1 (1:1)
/Lepol 15, Tomason 52, Dija 92, 94 – Arčer 25/
20.45: (3,40) Troa (3,50) Olimpik Marselj (2,10) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama