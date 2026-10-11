Osveta se servira na tabeli: Ren u fešti napadača slomio Okser i preskočio Lion

No, Arčer nije mogao sam, a Ren je prosto kvalitetniji sastav. Ovog puta tu su tezu podvukli pre svih Esteban Lepol, takođe četvrtim golom u sezoni, ali na šest utakmica, no svejedno ga Zinedin Zidan nije slučajno promovisao u reprezentativca Francuske, te iskusni Adrijen Tomason, odlučujućim pogotkom za šestu pobedu Rena na poslednjih sedam mečeva na domaćem terenu. Aplauzi i za Brajana Rejnoldsa, Amerikanca koji je ovog leta stigao iz Vesterloa za 4.600.000 evra, a u prvom nastupu u Renovih startnih 11 asistirao Tomasonu za taj presudni gol.

Sve do tada Ren se nekako i mučio sa zgusnutom odbranom Oksera. Kad su gosti u finišu bili prinuđeni da krenu napred slag na tortu sipao je Bulaje Dija sa dva komada u sudijskoj nadoknadi, tek da pojača pritisak na Lepola. Jer Dija je u Ren stigao na pozajmicu iz Lacija, ali je večeras nagovestio da bi mogao da bude i te kako koristan.

Nica je u prvom meču dana savladala Strazburg sa 2:1 i upisala drugu uzastopnu pobedu na domaćem terenu. Ističemo to jer pre toga nije dobila nijednu skoro godinu dana.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

Lil - Avr 1:0 (1:0)

/Bakva 5/

Brest - Anže 5:1 (4:0)

/Ažork 9, Tusar 17, Lala 30pen, Balde 45, Embup 54/

Lorijan - Pariz 1:0 (0:0)

/Bernardo 68/

PSŽ - Le Man 3:1 (1:0)

/Beraldo 19pen, Kvarachelija 61, Aklijuš 68 - Mafuta 54/

Monako - Tuluz 2:2 (2:0)

/Diop 29, Ablin 38 - Tengstedt 48pen, Opong 59/

Nedelja

Nica – Strazbur 2:1 (1:1)

/Amura 3, Klaus 81 – Esugo 41/

Ren - Okser 3:1 (1:1)

/Lepol 15, Tomason 52, Dija 92, 94 – Arčer 25/

20.45: (3,40) Troa (3,50) Olimpik Marselj (2,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama