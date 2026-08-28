Ovi ljudi su neuništivi: PSŽ bio na giljotini, izvukao se sa dva gola u nadoknadi
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 23:07
Sveci su drugi put u dva meča uspeli da nadoknade dva gola minusa, ovog puta protiv Lila - 2:2
Ovi ljudi nisu normalni, neunišitivi su. Ali, valjda su zato najbolji tim u Evropi. Neverovatno šta je Pari Sen Žermen uspeo da preživi drugu utakmicu zaredom. Ne dajte njihovim protivnicima da imamu dva gola prednosti protiv njih. To nije prednost, nego kazna. Tako je bilo u prošlom kolu protiv Rena, tako je bilo večeras u Lilu. Stoglava aždaja Luisa Enrikea je nekako uspela da pobegne sa giljotine i sa dva gola u nadoknadi vremena dođe do boda - 2:2.
Protiv Rena je ulogu spasioca imao Feran Tores, a večeras Vitinja. Portugalac je najpre u prvom minutu nadoknade odlično zahvatio loptu i poslao je u rašlje. Bio je to momenat kad je domaćina uhvatila panika, a PSŽ kao svaka zver takve stvari ume da namiriše. Krenuli su na sve ili ništa i opet je u glavnoj ulozi bio Vitinja. Centrirao je sa skoro istog mesta sa kojeg je dao gol, a Markinjos se odrazio i poslao loptu u gol. PSŽ je u prva dva kola kao Džejson iz filma "Petak 13." Pomislite da su mrtvi, a oni izrone iz jezera i prestraše vas.
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Lil je do nadoknade igrao perfektnu utakmicu. Davide Ančeloti je pokazao da u njemu čuču potencijal da bude dobar trener, možda ne baš kao otac, ali talenta ima. Uhvatio je PSŽ u zamku. Uradio je jedino što je mogao - prepustio loptu akutelnom šampionu Evrope i čekao kontre. Pari Sen Žermen je imao posed od čak 70 posto, ali su malo toga uspevali da naprave pored odlično organizovane poslednje linije Lila.
Ančelotijev tim je čekao priliku da ugrize rivala i to je uradio sredinom prvog dela. Krenula je kontra, lopta je došla do Žirua koji je uhvatio Vilijana Pača na krivoj nozi i fenomenalno proigrao Hakona Haraldsona. Islanđanin je kao furija uleteo iz drugog plana i zakucao loptu iza leđa Matveja Safonova.
Od Ančelotiija juniora smo videli sve ono što je krasilo njegovog slavnog oca dok je bio trener Reala. Savršeno organizovana poslednja linija, kompaktnost na sredini terena koja je gušila PSŽ maltene celu utakmicu. Nije bilo furioznih napada Svetaca, nije bilo onih situacija kad razvuku protivnika i nameštaju sebi situacije "jedan na jedan". Prvak Evrope je bio osuđen na dosta pokušaja iz daljine i većina je bila prilično neprecizna.
Čak i kad su imali priliku da ozbiljnije ugroze gol Berkea Ozera, gosti su pravili potez više ili bi im neko od igrača Lila sklanjao loptu u poslednjem trenutku. A domaći tim je samo čekao još jednu mogućnost da ubode žaoku u oko Enrikeovog tima i opet njeno veličanstvo - kontra i opet Olivije Žiru. Pronašao je Dilana Bakvu na desnom boku, doskorašnji igrač Strazbura se namestio i lepo plasirao loptu u dalji ugao. Sve je bilo kao iz bajke, Karletov sin je bio na pragu najvećeg skalpa u trenerskoj karijeri, ali je onda usledilo košmarnih pet minuta i Pari Sen Žermen je nekim čudom opet uspeo da izbegne poraz. Kao mačka sa devet života.
LIGA 1 – 2. KOLO
Petak
Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)
/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/
Subota
17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Lans (2,15)
20.45: (1,97) Okser (3,45) Anže (3,90)
20.45: (2,65) Brest (3,20) Tuluz (2,75)
20.45: (1,90) Lorijan (3,50) Troa (4,20)
20.45: (1,50) Olimpik Lion (4,20) Avr (6,75)
Nedelja
15.00: (2,10) Pariz (3,35) Nice (3,60)
17.15: (1,48) Ren (4,40) Le Man (6,75)
20.45: (2,45) Monako (3,60) Olimpik Marselj (2,80)
***Kvote su podložne promenama