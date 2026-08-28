Ovi ljudi su neuništivi: PSŽ bio na giljotini, izvukao se sa dva gola u nadoknadi

Lil je do nadoknade igrao perfektnu utakmicu. Davide Ančeloti je pokazao da u njemu čuču potencijal da bude dobar trener, možda ne baš kao otac, ali talenta ima. Uhvatio je PSŽ u zamku. Uradio je jedino što je mogao - prepustio loptu akutelnom šampionu Evrope i čekao kontre. Pari Sen Žermen je imao posed od čak 70 posto, ali su malo toga uspevali da naprave pored odlično organizovane poslednje linije Lila.

Ančelotijev tim je čekao priliku da ugrize rivala i to je uradio sredinom prvog dela. Krenula je kontra, lopta je došla do Žirua koji je uhvatio Vilijana Pača na krivoj nozi i fenomenalno proigrao Hakona Haraldsona. Islanđanin je kao furija uleteo iz drugog plana i zakucao loptu iza leđa Matveja Safonova.

Od Ančelotiija juniora smo videli sve ono što je krasilo njegovog slavnog oca dok je bio trener Reala. Savršeno organizovana poslednja linija, kompaktnost na sredini terena koja je gušila PSŽ maltene celu utakmicu. Nije bilo furioznih napada Svetaca, nije bilo onih situacija kad razvuku protivnika i nameštaju sebi situacije "jedan na jedan". Prvak Evrope je bio osuđen na dosta pokušaja iz daljine i većina je bila prilično neprecizna.

Čak i kad su imali priliku da ozbiljnije ugroze gol Berkea Ozera, gosti su pravili potez više ili bi im neko od igrača Lila sklanjao loptu u poslednjem trenutku. A domaći tim je samo čekao još jednu mogućnost da ubode žaoku u oko Enrikeovog tima i opet njeno veličanstvo - kontra i opet Olivije Žiru. Pronašao je Dilana Bakvu na desnom boku, doskorašnji igrač Strazbura se namestio i lepo plasirao loptu u dalji ugao. Sve je bilo kao iz bajke, Karletov sin je bio na pragu najvećeg skalpa u trenerskoj karijeri, ali je onda usledilo košmarnih pet minuta i Pari Sen Žermen je nekim čudom opet uspeo da izbegne poraz. Kao mačka sa devet života.

LIGA 1 – 2. KOLO

Petak

Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)

/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/

Subota

17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Lans (2,15)

20.45: (1,97) Okser (3,45) Anže (3,90)

20.45: (2,65) Brest (3,20) Tuluz (2,75)

20.45: (1,90) Lorijan (3,50) Troa (4,20)

20.45: (1,50) Olimpik Lion (4,20) Avr (6,75)

Nedelja

15.00: (2,10) Pariz (3,35) Nice (3,60)

17.15: (1,48) Ren (4,40) Le Man (6,75)

20.45: (2,45) Monako (3,60) Olimpik Marselj (2,80)

***Kvote su podložne promenama