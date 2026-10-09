Ovo je stvarno bomba: Nemanja Radonjić u Čukaričkom

Dugo je trajala neizvesnost oko dalje karijere jednog od najtalentovanijih srpskih igrača u poslednjih deset godina. Od kada je napustio Marakanu, pričalo se najviše o ponudama iz Azije i Bliskog Istoka. Mogao je Radonjić u Tursku, ali je imao prenaglašene finansijske ambicije.

Imao je Nemanja Radonjić i poziv iz Novog Sada, Dragoljub Zbiljić nije krio da želi velikog ljubimca Delija, ali je Nišlija imao drugačije planove.

Igrao je Nemanja Radonjić već za Čukarički, nagovestio veliki potencijal koji ga je konačno leta 2017. godine doveo do željene destinacije – Crvene zvezde.

„Dogovorili smo se da Nemanja dođe u Čukarički, odnosno da se vrati u klub koji mu je mnogo pomogao u karijeri i kojem je i sam igrač dosta toga dao. Potpisali smo ugovor do kraja sezone, a ovoga puta bi Radonjić trebalo da ima nešto drugačiju ulogu nego što je to bilo u prvom mandatu, sada već ima veliko iskustvo, nastupe u velikim utakmicama, velikim klubovima, reprezentaciji Srbije… Radonjić će već danas biti na treningu“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Značajan trag Radonjić je ostavio i u reprezentaciji Srbije. Za seniorski nacionalni tim debitovao je u novembru 2017. godine, a do sada je zabeležio 46 nastupa i postigao pet golova. Bio je član reprezentacije Srbije na dva Svetska prvenstva, 2018. godine u Rusiji i 2022. u Kataru, a prethodno je prošao i gotovo sve mlađe reprezentativne selekcije.

„Znamo kakvi su Radonjićevi kvaliteti, verujemo da će doprineti ekipi i da će nam doneti brzinu, stabilnost, efikasnost, na kraju krajeva i rezultat. Brzo smo se dogovorili, Nemanja zna kako funkcionišu stvari u Čukaričkom, kakva su očekivanja od igrača, a ova sredina mu je prijala prethodnog puta, verujem da će tako biti i sada. Kad se pojavila mogućnost da potpišemo ugovor sa igračem ovog kalibra, nismo oklevali, verujem da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo“, kazao je Matijašević.