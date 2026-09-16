Visina, pritisak i minimalac: Palmeiras pred najtežim izazovom na putu ka polufinalu

Posebno kada se zna šta se dogodilo prošle godine. U polufinalu Libertadoresa 2025. LDU je na istom stadionu slavila sa ogromnih 3:0. Gabrijel Viljamil postigao je dva gola, dok je Lisandro Alsugaraj bio precizan sa bele tačke, a sva tri pogotka pala su u prvom poluvremenu. Palmeiras je, međutim, u revanšu u Sao Paulu priredio spektakularan odgovor i slavio 4:0, uz dva gola Rafaela Veige i pogotke Ramona Sose i Bruna Fuksa. Nijedan od trojice tadašnjih strelaca LDU-a više nije u klubu, ali sećanje na tu seriju i dalje lebdi nad ovim četvrtfinalom.

23.55: (2,65) LDU Kito (3,05) Palmeiras (2,90)

Ekipa Gustava Alvareza u poslednjih pet utakmica postigla je pet golova i primila isto toliko, uz samo jednu pobedu. Ipak, kada se igra Libertadores u visinama Anda, statistika ume da izgubi deo svoje težine. Pre remija bez golova sa Miralsolom u osmini finala, Ekvadorci su nanizali čak sedam uzastopnih domaćih pobeda u ovom takmičenju.

Palmeiras, sa druge strane, u Ekvador donosi čvrstinu i disciplinu. Ekipa Abela Fereire primila je samo jedan gol u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, a u brazilskoj Seriji A zauzima drugo mesto sa 56 bodova iz 27 kola, samo bod iza Flamenga. Poslednji meč dodatno je podigao raspoloženje, jer je Verdao u velikom gradskom derbiju savladao Sao Paulo sa 2:0.

Brazilci će, međutim, u Kitu imati i kadrovskih problema. Gustavo Gomes, kapiten i jedan od stubova odbrane, suspendovan je zbog žutih kartona. Pod znakom pitanja je i Žoakim Pikeres, koji je protiv Sao Paula povredio levi skočni zglob. Ukoliko Urugvajac ne bude spreman, njegovo mesto zauzeće Artur. Dobra vest za Abela je povratak Andresa Pereire, koji se vraća posle suspenzije i trebalo bi da donese dodatnu kontrolu sredini terena.

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Upravo će kontrola ritma biti jedan od ključnih zadataka Palmeirasa. LDU će gotovo sigurno želeti da utakmicu otvori agresivno, visoko pritisne rivala i što pre iskoristi ono što Kito tradicionalno pruža domaćinu. Prošle godine takav početak doneo im je tri gola u prvom poluvremenu protiv istog protivnika.

Palmeiras će zato morati da bude strpljiv. Neće biti dovoljno samo stati iza lopte i čekati kraj. Potrebno je preživeti početni nalet, sačuvati dah i pronaći trenutak za tranziciju, jer će LDU, u potrazi za golovima, morati da ostavlja prostor iza svoje poslednje linije.

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Estudijantes (4,20)

Zanimljivo je da su četiri prethodna međusobna susreta LDU-a i Palmeirasa u Libertadoresu završena pobedom domaćina. Sada Palmeiras prvi put dolazi sa prednošću iz prvog meča, ali Blankosi imaju stadion, visinu i uspomenu na prošlogodišnjih 3:0. U Kitu zato neće biti dovoljno braniti rezultat. Palmeiras mora da pronađe način da preživi pritisak, ali i trenutak da utakmicu pretvori u svoju. LDU, sa druge strane, mora da napadne, a da pritom ne zaboravi kako se prošlogodišnjih 3:0 pretvorilo u eliminaciju. Na 2.850 metara, 1:0 izgleda kao prednost. Sve dok utakmica ne počne.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERTADORES – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

Platense - Fluminense 2:1 (2:0) - prvi meč 0:2

/Mainero 30, Sepulveda 45+2 - Kanobio 57/

Sreda

23.55: (2,65) LDU Kito (3,05) Palmeiras (2,90) – prvi meč 0:1

Četvrtak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Estudijantes (4,20) – prvi meč 1:1

Petak

02.30: (1,37) Flamengo (4,90) Independijente del Valje (8,50) – prvi meč 2:0

***Kvote su podložne promenama