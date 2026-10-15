Oživeo Realov promašaj od 30.000.000 evra, crta se brazilsko finale

Ubedljiv trijumf crno-belih iz Belo Orizontea je bio i očekivan. Pitanje favorita se nije ni postavljalo, već samo sa kojom će razlikom Urugvajci biti ispraćeni kući. Atletiko Mineiro je jedan od najjačih brazilskih timova, prepun bivših i sadašnjih reprezentativaca raznih južnoameričkih selekcija, dok je Montevideo Siti skroman tim koji je plasmanom u polufinale nadmašio sva očekivanja. S obzirom na veliki broj jakih argentinskih i brazilskih klubova koji su se našli u nokaut fazi Sudamerikane, urugvajski Siti može da bude prezadovoljan dokle je dogurao…

Mineiro je navalio od starta. Dva puta u prvih 20 minuta je zatresao mrežu Urugvajaca, ali su oba pogotka poništena. Treća je bila sreća. Kueljo je prošao po desnom krilu i uradio veći deo posla, a Viktor Ugo je samo servirao zicer Rejnijeru, kojem je ostao lakši deo posla da završi akciju. Rejnijer je u timu iz Belo Orizontea konačno počeo da pokazuje ono što se od njega očekivalo godinama.

Podsetimo, kao supertalent je krenuo stopama Vinisijusa i Rodriga i prešao iz Flamenga u Real 2020. godine za 30.000.000 evra kao buduća zvezda. Međutim, za prvi tim nikada nije ni debitovao… Kalio se na pozajmicama u Dortmundu, Đironi, Frozinoneu i Granadi da bi se po isteku ugovora vratio u rodni Brazil i potpisao za Atletiko Mineiro. Malo po malo je počeo da pokazuje deo potencijala zbog kojeg je Real izdvojio veliki novac za njegov dolazak. Ove sezone je konačno standardan i ovo večeras mu je bio 10. gol u sezoni. Može se reći da je napokon oživeo karijeru. Tek su mu 24 godine i može još mnogo da pruži…

Nakon gola, Rejnijer je upisao i simboličnu asistenciju. Kažemo simboličnu jer je to bilo samo obično dodavanje na sredini terena za veterana Bernarda, koji je potom krenuo u solo akciju i sve sam završio. Podsetio je na dane kada je bio redovan na spiskovima reprezentacije Brazila…

Sa 2:0 na poluvremenu, Atletiko Mineiro je malo spustio gas u nastavku, ali i sa smanjenim intenzitetom je bio bolji i stvarao šanse. Konačno, urugvajski rezervista Tijago Borbas je na desetak minuta pre kraja iskoristio asistenciju Renana Lodija i pogodio mrežu zemljaka za konačnih 3:0. Crta se brazilsko finale...