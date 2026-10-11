Pakao Enfilda spreman, može li Iraolin tim Sitiju da naplati mandatnu kaznu?

A biće da je istina drugačija - u želji za ekspresnom moći, vlasnici Sitija pritisnuli su dugme za samodestrukciju, misleći da su iznad svih, iznad lige, iznad, rivala. Da su oni bogovi fudbala.

17.30: (3,00) Liverpul (3,50) Mančester Siti (2,30) MOZZART RELAX

Da li su igrači Liverpula spremni da im isporuče račun za takvu aroganciju? To je drugo pitanje, ali ono u šta ne treba sumnjati je da ćemo videti žestok sudar, kako je uostalom bilo svih ovih prethodnih sezona.

Dok je nad vratom Građana oštrica mača i dok se očekuje da u narednih nekoliko meseci saznaju kakav će biti ishod njihove žalbe i eventualna kazna, vredi i dalje igrati fudbal, ma koliko to teško bilo u njihovom slučaju. Drugo im nije preostalo.

A opet, usledi li recimo kazna da Siti bude izbačen iz lige pre kraja sezone, pitanje je onda šta će biti sa rezultatima mečeva koje su odigrali? Hoće li to, sve preko noći, postati fantomski rezultati, a utakmice kao ova današnja, nebitne?

Mnogo je pitanja, a (još) malo odgovora, ali da vidimo kako stoje stvari na terenu.

Liverpul je bez poraza u ligi od početka sezone sa devet osvojenih bodova, ali još daleko od onog što očekuju i Andoni Iraola i navijači kluba sa Enfilda.

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Liverpul će na Građane bez dva važna igrača, u pitanju su Aleksander Isak i Kodi Gakpo, pa je pitanje kako će baskijski stručnjak promešati karte. Uz njih, meč dolazi prerano za odranije povređene Konora Bredlija i Đovanija Leonija, dok je Žeremi Žake spreman.

"Isak i Gakpo neće igrati, nisu spremni. Nažalost, povredili su se tokom međunarodne pauze. Kao trener, uvek se nadate da vas doktor neće pozvati i saopštiti vam loše vesti. Nismo imali sreće sa njima dvojicom. Kodi ima povredu članka, imao ih je i ranije po tom pitanju i sve je u tome kako se nosi sa bolom. Kada iskrenete članak, to je nezgodno, a i udarac koji je dobio bio je jak. Što se tiče Isaka, on je povredio butinu. Mala povreda, ali igraće kad bude osećao da je spreman, kao i Gakpo. Ne verujem da će dugo odsustvovati. Videćemo iz dana u dan, ali za meč sa Sitijem nisu spremni", jasan je Iraola.

Kapiten Liverpula Virdžil van Dajk je uveren da boljeg protivnika od Sitija u ovom trenutku, nisu mogli da imaju.

"Znam da će atmosfera biti izuzetna, uvek je tako na Enfildu. Nadam se da možemo da napredujemo u odnosu na mečeve pre pauze, te da ćemo zabeležiti još jednu dobru igru i rezultat. Mnogo puta sam pričao o tome kako i dalje učimo i rastemo kao tim. To je jasno i to prihvatamo, ali mečevi poput ovog, ovakvi testovi su ekstremno važni u smislu razvoja. Znamo kvalitete Sitija, tako da moramo da budemo najbolja verzija ako želimo da ostvarimo pobedu. Ovo je veliki izazov, ali uživamo u tome. Ovakvim duelima raduje se svako od igrača", poručio je Holanđanin.

U Sitiju nisu samo sa zebnjom pratili sve po pitanju procesa u kom su se našli, već i to kako će im proći igrači na obavezama u reprezentaciji. Nije išlo sve tako glatko, Niko O'Rajli se povukao iz kampa Engleske, a sa povredom je nazad stigao i Erling Haland.

Ipak, čini se da je sjajni golgeter satkan od najtvrđih norveških stena, pa se očekuje da bude spreman za večerašnji okršaj na Enfildu.

"Erling je dobro. Bio je u Marbelji dva ili tri dana, igrao golf, oporavljao se. Spreman je za Enfild, bilo je dobro videti ga sa ostatakom ekipe", rekao je Mareska.

On neće moći da računa na Fila Fodena koji odrađuje suspenziju zbog isključenja u gradskom derbiju sa Mančester Junajtedom. Što se tiče Antoana Semenja, koji je tokom pauze napustio kamp Gane, očekuje se da sve bude u redu i da bude u kombinaciji da počne susret. Niko O'Rajli je pod upitnikom, dok bi oporavljeno Žeremi Doku mogao da zaigra od početka.

U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima Liverpul je slavio dva puta, a Mančester siti na tri. U poslednjih godinu dana Građani su u Premijer ligi slavili sa 3:0 i 2:1, a u FA kupu sa 4:0.

PREMIJER LIGA, 6. KOLO

Subota

Arsenal - Lids 2:1 (0:0)

/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/

Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)

/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/

Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)

/De Kujper 53, Hađam 90+3/

Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)

/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/

Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)

/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/

Mančester Junajted - Totenhem 1:1 (0:0)

/Embeumo 73 - Solanke 90+2/

Nedelja

15.00: (3,60) Hal (3,40) Everton (2,10) MOZZART RELAX

15.00: (2,70) Kristal Palas (3,35) Notingem Forest (2,60) MOZZART RELAX

17.30: (3,00) Liverpul (3,50) Mančester Siti (2,30) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (3,00) Koventri (3,50) Njukasl (2,20) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama