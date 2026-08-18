Pao CSKA! Prva pobeda Blagojevića u Rusiji

Neslavan debi protiv Zenita na startu nove sezone ruske Premijer lige, tesan poraz od Rubina, debakl od Rostova u kupu, pa dva boda zaredom u Moskvi - jednom protiv daleko jače Lokomotive i drugi put protiv Rodine - dosadašnji je bio bilans Srđana Blagojevića na klupi Akrona. Jesu se junački borili protiv Lokomotive i izborili nulu, ali već protiv Rodine nisu imali sreće, gde su iz glavnog grada morali da odnesu sva tri boda jer su stvarno bili bolji. Izgleda da je bivši trener Partizana pronašao pravu formulu i pravo rešenje kako Akron treba da igra i to se vidi na poslednje tri utakmice.

Evo i sada – u Kupu Rusije pobedili su CSKA usred Moskve! I to skoro 40 minuta sa igračem manje. Slavili su protiv Armejaca 1:0 (1:0) i u grupi D Kupa Rusije prestigli su CSKA. Najvažnije je da je Srđan Blagojević konačno probio led i ostvario pobedu. Nije mogao veću.