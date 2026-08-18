Pao CSKA! Prva pobeda Blagojevića u Rusiji
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 19:37
Srpski trener slavio u Moskvi, trijumf za dizanje samopouzdanja
Neslavan debi protiv Zenita na startu nove sezone ruske Premijer lige, tesan poraz od Rubina, debakl od Rostova u kupu, pa dva boda zaredom u Moskvi - jednom protiv daleko jače Lokomotive i drugi put protiv Rodine - dosadašnji je bio bilans Srđana Blagojevića na klupi Akrona. Jesu se junački borili protiv Lokomotive i izborili nulu, ali već protiv Rodine nisu imali sreće, gde su iz glavnog grada morali da odnesu sva tri boda jer su stvarno bili bolji. Izgleda da je bivši trener Partizana pronašao pravu formulu i pravo rešenje kako Akron treba da igra i to se vidi na poslednje tri utakmice.
Evo i sada – u Kupu Rusije pobedili su CSKA usred Moskve! I to skoro 40 minuta sa igračem manje. Slavili su protiv Armejaca 1:0 (1:0) i u grupi D Kupa Rusije prestigli su CSKA. Najvažnije je da je Srđan Blagojević konačno probio led i ostvario pobedu. Nije mogao veću.
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Može srpski trener prvo da pruži ruku Arevalu za gol u devetom minutu jer je 20-godišnji fudbaler postigao prelep gol. Sa 20 metara je u stilu velikih majstora otvorilo stopalo i smestio loptu u donji desni ugao, gde je ona usput liznula stativu da bude još lepše. Digao je Blagojević pesnice u vis za njegovu radost i radost navijača Akrona na tribinama u Moskvi, što je bilo stvarno sjajno za fudbalere u belim dresovima. Nije mogao bolji početak, a kako to obično biva u gostima protiv daleko jačeg rivala, od tada – 'ajmo svi nazad.
Kasnije, mogao je Blagojević umesto pružene ruke, da izvuče uši urugvajskom napadaču jer je dobio direktan crveni karton u 57. minutu i ostavio saigrače na cedilu da se skoro čitavo poluvreme bore sa čovekom manje u polju i iskrvare da zadrže višak. Doduše, uspeli su. Branili su se junački protiv indisponiranog CSKA, koji stvarno nije imao nikakvo rešenje za ekipu Akrona.
Jesu dali gol u 85. minutu kada je Kisljak pogodio za izjednačenje, ali posle zvuka iz VAR sobe je rečeno Plišku da poništi gol. I Akron je tako preživeo, a Srđan Blagojević ostvario prvu pobedu. I to kakvu.
A sada im u subotu sledi veliki derbi Samare, gde će u podne dočekati Krilu Sovjetov. Mogla bi i tu prva pobeda da padne u veoma bitnom meču jer ulaze baš nabrijani posle ovako velikog trijumfa.