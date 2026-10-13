Pao paraf: Kovač najplaćeniji trener u istoriji Dortmunda
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 17:37
Na Vestfalenu prezadovoljni kako Hrvat radi, stigla najavljena nagrada
Ono što je dogovoreno tokom reprezentativne pauze danas je ozvaničeno: Niko Kovač (54) produžio je ugovor sa Borusijom Dortmund do leta 2029. godine.
Nesrećna utakmica proteklog vikenda, u kojoj su Milioneri uspeli da da prokockaju dva gola viška u susretu sa Verderom (2:2) i izgube prvo mesto, očito ništa nije promenila. Modernim rečnikom govoreći - na Vestfalenu 'veruju u proces' i poklanjaju poverenje hrvatskom stručnjaku.
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Prema podacima Opte, platforme za naprednu sportsku analitiku, Kovač je najuspešniji trener u istoriji Dortmunda. S 2,15 osvojenih bodova po utakmici, 66 odsto pobeda i 42 odsto mečeva na kojima njegov tim nije primio gol, prevazišao je sve prethodnike. Čak i Jirgena Klopa. Naravno, Hrvat nema trofeje, i tom pogledu ne može da se poredi s harizmatičnim Nemcem, ali bez obzira na to u klubu veruju da radi dobar posao.
Otuda ne čudi što je nagrađen povećanjem plate. Prema podacima Bilda, Niko Kovač će godišnje zarađivati 5.000.000 evra fiksno na bruto nivou, a tu su i bonusi u zavisnosti od rezultata. Ona najveći odnosi se na plasman u Ligu šampiona. Ukoliko Borusija završi među četiri na kraju sezone, na račun će mu leći dodatnih 750.000 evra.
Prema nekim informacijama, u slučaju aktivacije te klauzule (što je prilično realno), Kovač će postati najplaćeniji trener u istoriji kluba.
Zajedno sa šefom stručnog štaba nove ugovore dobili su i njegovi najbliži saradnici, brat Robert, odnosno Filip Tapalović...
"Niko kontinuirano razvija ekipu i uživa veliku podršku unutar kluba. Produžetak ugovora sa njim predstavlja jasan znak naše stabilnosti. Brzo smo se dogovorili oko svega da zajedno nastavimo ovaj put", kazao je jedan od glavnih ljudi u sportskom sektoru, Lars Riken.
Sportski direktor Nils Ole Buk takođe se pohvalno izrazio o Kovaču:
"Od prvog dana mog boravka ovde, između njega i mene izgrađen je odnos zasnovan na poverenju. Nik radi izuzetno pedantno, a njegovo iskustvo uliva mirnoću i sigurnost, što je veoma važno za ekipu. Gotovo svakodnevno smo u kontaktu i zajedno sa timom radimo na narednim koracima kako bismo osigurali uspehe Borusije".
Iskusni strateg teško je podneo ispuštene bodove u sudaru sa Verderom, međutim danas je već bio mnogo bolje volje...
"Imamo jasnu predstavu o tome kako želimo da igramo fudbal i šta je potrebno da bismo ostvarili ciljeve. Ključno je da ne počivamo na lovorikama, već da svakodnevno radimo na poboljšanju. Vidim veliki potencijal i uveren sam da možemo mnogo toga da postignemo".