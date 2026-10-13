Pao paraf: Kovač najplaćeniji trener u istoriji Dortmunda

Prema podacima Opte, platforme za naprednu sportsku analitiku, Kovač je najuspešniji trener u istoriji Dortmunda. S 2,15 osvojenih bodova po utakmici, 66 odsto pobeda i 42 odsto mečeva na kojima njegov tim nije primio gol, prevazišao je sve prethodnike. Čak i Jirgena Klopa. Naravno, Hrvat nema trofeje, i tom pogledu ne može da se poredi s harizmatičnim Nemcem, ali bez obzira na to u klubu veruju da radi dobar posao.

Otuda ne čudi što je nagrađen povećanjem plate. Prema podacima Bilda, Niko Kovač će godišnje zarađivati 5.000.000 evra fiksno na bruto nivou, a tu su i bonusi u zavisnosti od rezultata. Ona najveći odnosi se na plasman u Ligu šampiona. Ukoliko Borusija završi među četiri na kraju sezone, na račun će mu leći dodatnih 750.000 evra.

Prema nekim informacijama, u slučaju aktivacije te klauzule (što je prilično realno), Kovač će postati najplaćeniji trener u istoriji kluba.