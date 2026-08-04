Partizan dovodi još jedno pojačanje! U Humsku stiže Igor Miladinović

Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 17:26
Sa Sent Etjenom se pregovara o pozajmici
Nagovestio je Danko Lazović da će biti pojačanja i – biće ih! Razleteli su se čelnici Partizana na sve strane, aktivirali do maksimuma, ubrzali poslove posle lošeg početka sezone, pa će dovesti makar trojicu novih fudbalera u narednom talasu rekonstrukcije ekipe. Idrisa Baba će stići iz Almerije, Nikola Čumić iz Rubina, a vezni red bi trebalo dodatno da oplemeni Igor Miladinović.
Mozzart Sportu je predočeno da će mladi kreativac iz Sent Etjena biti naredno pojačanje kluba iz Humske. U pitanju je još jedna pozajmica, na osnovu koje srpski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencije ne bi ništa platio Francuzima odmah, ali bi u papirima ostavio mogućnost da se njegov ugovor otkupi narednog leta, ako budu zadovoljni tokom boravka u Beogradu.
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Čelnici Partizana i njihove kolege iz Sent Etjena su danima na vezi i trenutno je u toku definisanje detalja koji bi posao priveli kraju, a kako stvari stoje, sve bi moglo da se završi vrlo brzo, pa da Saša Ilić dobije pojačanje za kojim žudi, jer ionako danima saradnicima priča kako aktuelni tim nije dovoljno kvalitetan. Dolaskom trojice novih fudbalera svakako će dobiti dimenziju više, mada je veliko pitanje kada, pošto niko od njih nije u takmičarskom ritmu. Čumić je propustio obe utakmice Rubina na početku Premijer lige Rusije, ali je klub iz Kazanja voljan da ga pusti na pozajmicu, Idrisi Babi je prethodni put bio starter pre skoro četiri meseca za Almeriju, dok je Igor Miladinović praktično precrtan u slavnom francuskom klubu, jer ga trener Ian Katro nije poveo na pripreme za novu sezonu.
Baš to je bio jedan od signala za upravu Partizana da stupi u kontakt sa čelnicima Sent Etjena i pita za Igora Miladinovića, a kako stvari stoje, postoje želja sve tri strane da se ovaj posao što pre privede kraju. Sent Etjen bi udomio igrača na koga ne računa, crno-beli bi dobili opciju više u veznom redu, naročito kada je kreativnost u pitanju, a 21-godišnji Kruševljanin prostor da igra.
Uostalom, prošle sezone u Drugoj ligi Francuske Igor Miladinović je skupio tek 1.261 minut, a kako se takmičenje bližilo završetku, gubio je ulogu startera i postao rezervista. Ukupno je za Zelene, u prethodne dve godine, odigrao 33 utakmice, dva gola dao i jedan namestio, što sugeriše da se nije baš snašao u novoj sredini i zahtevnom francuskom fudbalu.
Možda će mu povratak u Mozzart Bet Superligu prijati, jer je u takmičarskoj 2023/24 u izboru kapitena i trenera proglašen za najboljeg mladog fudbalera takmičenja, posle čega ga je Čukarički i prodao za sumu od 3.000.000 evra.
Njegov rođeni brat Uroš i dalje je na Banovom brdu, mada je pitanje koliko će se još zadržati posle uverljivog početka sezone, pošto je u tri početna kola dao tri gola i jedan namestio.