Partizan dovodi još jedno pojačanje! U Humsku stiže Igor Miladinović

Čelnici Partizana i njihove kolege iz Sent Etjena su danima na vezi i trenutno je u toku definisanje detalja koji bi posao priveli kraju, a kako stvari stoje, sve bi moglo da se završi vrlo brzo, pa da Saša Ilić dobije pojačanje za kojim žudi, jer ionako danima saradnicima priča kako aktuelni tim nije dovoljno kvalitetan. Dolaskom trojice novih fudbalera svakako će dobiti dimenziju više, mada je veliko pitanje kada, pošto niko od njih nije u takmičarskom ritmu. Čumić je propustio obe utakmice Rubina na početku Premijer lige Rusije, ali je klub iz Kazanja voljan da ga pusti na pozajmicu, Idrisi Babi je prethodni put bio starter pre skoro četiri meseca za Almeriju, dok je Igor Miladinović praktično precrtan u slavnom francuskom klubu, jer ga trener Ian Katro nije poveo na pripreme za novu sezonu.

Baš to je bio jedan od signala za upravu Partizana da stupi u kontakt sa čelnicima Sent Etjena i pita za Igora Miladinovića, a kako stvari stoje, postoje želja sve tri strane da se ovaj posao što pre privede kraju. Sent Etjen bi udomio igrača na koga ne računa, crno-beli bi dobili opciju više u veznom redu, naročito kada je kreativnost u pitanju, a 21-godišnji Kruševljanin prostor da igra.