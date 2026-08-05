Partizan nije registrovao Babu za Tobol, menadžer napravio problem zbog 3.000 evra

Prema saznanjima Mozzart Sporta, menadžer je u poslednjem trenutku tražio dodatnih 3.000 evra od kluba. Kada je Partizan to odbio, agent je iz revolta i lične ljutnje prema klubu iz ranijeg perioda odlučio da sabotira posao. Odbio je da priloži neophodnu dokumentaciju kancelariji UEFA koja potvrđuje da je sve regularno, čime je svesno stopirao registraciju igrača pre isteka večerašnjeg roka.

Ovo znači da bi Idrisu Baba mogao da debituje za Partizan najranije 16. avgusta, kada bi crno-beli trebalo da se sastanu sa Radničkim iz Kragujevca u Superligi Srbije. Ako Partizan prođe Tobol, nema dileme da bi Baba mogao da zaigra u plej-ofu za Ligu konferencija protiv Hetafea.

Podsetimo, Baba je 30-godišnji defanzivni vezni igrač, rođen je u Akri, prestonici Gane, ali se još u ranom detinjstvu preselio u Španiju. Nikada do sada u karijeri nije igrao ni za jedan klub izvan Španije. Produkt je omladinskih škola Leganesa i Majorke, a na Balearima je odigrao pet sezona u dresu seniorskom tima (od 2018. do 2023). U prethodne tri godine nosio je dres Almerije. U karijeri je odigrao 116 utakmica u Primeri, 82 u Segundi i 18 za seniorsku reprezentaciju Gane.