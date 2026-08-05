Partizan nije registrovao Babu za Tobol, menadžer napravio problem zbog 3.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 20:08
Agent veziste iz Gane je iz ličnog revolta i ljutnje odlučio da sabotira crno-bele i ne priloži neophodnu dokumentaciju u predviđenom roku
Nadao se Saša Ilić da će za predstojeći dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola imati na raspolaganju makar jednog novog igrača, ali se to ipak neće desiti. Partizanu se dogodio neočekivani administrativni problem pred duel sa Kazahstancima, pošto vezista Idrisu Baba nije registrovan za utakmice koje će se igrati 6. i 13. avgusta.
Iako je sa igračem sve u redu i njegov dolazak u tabor crno-belih nije ugrožen, on neće stići na vreme da pomogne ekipi u predstojećem duelu. Razlog je probijanje zvaničnog roka UEFA, koji je istekao danas u 18 časova. Iza ove blokade stoje Partizanove razmirice sa jednim od fudbalskih agenata.
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Prema saznanjima Mozzart Sporta, menadžer je u poslednjem trenutku tražio dodatnih 3.000 evra od kluba. Kada je Partizan to odbio, agent je iz revolta i lične ljutnje prema klubu iz ranijeg perioda odlučio da sabotira posao. Odbio je da priloži neophodnu dokumentaciju kancelariji UEFA koja potvrđuje da je sve regularno, čime je svesno stopirao registraciju igrača pre isteka večerašnjeg roka.
Ovo znači da bi Idrisu Baba mogao da debituje za Partizan najranije 16. avgusta, kada bi crno-beli trebalo da se sastanu sa Radničkim iz Kragujevca u Superligi Srbije. Ako Partizan prođe Tobol, nema dileme da bi Baba mogao da zaigra u plej-ofu za Ligu konferencija protiv Hetafea.
Podsetimo, Baba je 30-godišnji defanzivni vezni igrač, rođen je u Akri, prestonici Gane, ali se još u ranom detinjstvu preselio u Španiju. Nikada do sada u karijeri nije igrao ni za jedan klub izvan Španije. Produkt je omladinskih škola Leganesa i Majorke, a na Balearima je odigrao pet sezona u dresu seniorskom tima (od 2018. do 2023). U prethodne tri godine nosio je dres Almerije. U karijeri je odigrao 116 utakmica u Primeri, 82 u Segundi i 18 za seniorsku reprezentaciju Gane.