Više nije slobodan agent: Piket u LA Klipersima

Verovalo se njemu u Koloradu, međutim, on nikad nije u potpunosti da ispuni ono što se od njega očekivalo. Denver je imao opciju da ga potpiše i u četvrtoj godini ugovora za mali novac, ali su Nagetsi odbili to, pa je tako Piket ostao slobodan agent sve do sada.

Njegova statistika iz prošle sezone nije nešto što oduševljava. Nekadašnji student Pen Stejta je na 52 utakmice u proseku beležio učinak od pet poena, 2,2 skoka i isto toliko asistencija. Da ume da pogodi sa distance, to je svima poznato, jer je njegov procenat uspešnosti za tri poena na 39 posto, ali i dalje nije neko ko oduševljava.

Kada se pogleda njegova celokupna NBA karijera, za Denver je odigrao 139 utakmica, tek 22 kao starter, a brojke od četiri poena, 1,9 asistencija i 1,6 skokova nisu obećavajuće. Klipersi su mu ponudili šansu, ali ni ona nije sigurna, tako da mu je možda i bolje da se u nekom momentu okrene Evropi.