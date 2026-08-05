Bertans se oprostio do reprezentacije
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 20:04
Letonija ostaje bez najboljeg šutera
Nekadašnji košarkaš Partizana i jedan od najboljih šutera u istoriji evropske košarke, Davis Bertans, odlučio je da u 34. godini života stavi tačku na reprezentativnu karijeru. Nakon punih 15 godina nošenja dresa sa državnim grbom, „Letonski snajper“ je doneo odluku da mesto u timu prepusti mlađim snagama.
Košarkaš Dubaija se od voljenog dresa oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, zahvalivši se navijačima i svojoj naciji na višegodišnjoj podršci:
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„Hvala vam na sjajnih 15 godina! Prošlo je tačno deceniju i po od moje prve zvanične utakmice u dresu seniorske reprezentacije Letonije. Došlo je vreme da oslušnem svoje telo i, nažalost – ali uz veliku radost i ponos zbog svega što sam proživeo u ovih 15 godina – kucnuo je čas da stavim tačku na karijeru u reprezentaciji.
Možda malo boli što poslednji meč nismo završili pobedom, ali verujem da smo tokom svih ovih godina doživeli neverovatne emocije – kako u našoj dvorani, tako i na turnirima i utakmicama van Letonije, poput Evropskih prvenstava i Svetskog kupa, što će nam svima ostati u sećanju još veoma dugo. Iskreno se nadam da je košarka u Letoniji danas na znatno boljem mestu nego što je bila pre moje prve utakmice. Ubuduće ću definitivno biti jedan od najvećih navijača reprezentacije, uvek ću pružati podršku i, kad god budem u prilici, bodriću momke sa tribina. Hvala vam svima na podršci, na tome što ste bili uz nas i posle pobeda i posle poraza, što ste sa nama slavili, ali i tugovali. Hvala vam.“
Tokom petnaestogodišnje reprezentativne karijere, Bertans je sa Letonijom nastupao na jednom Svetskom prvenstvu (2023. godine, gde su ostvarili istorijski uspeh osvajanjem 5. mesta) i tri Evropska prvenstva (2011, 2017. i 2025. godine). Najveći reprezentativni uspeh ostvario je još u mlađim kategorijama, kada je 2010. godine sa U18 selekcijom stigao do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.