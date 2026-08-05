Bertans se oprostio do reprezentacije

„Hvala vam na sjajnih 15 godina! Prošlo je tačno deceniju i po od moje prve zvanične utakmice u dresu seniorske reprezentacije Letonije. Došlo je vreme da oslušnem svoje telo i, nažalost – ali uz veliku radost i ponos zbog svega što sam proživeo u ovih 15 godina – kucnuo je čas da stavim tačku na karijeru u reprezentaciji.

Možda malo boli što poslednji meč nismo završili pobedom, ali verujem da smo tokom svih ovih godina doživeli neverovatne emocije – kako u našoj dvorani, tako i na turnirima i utakmicama van Letonije, poput Evropskih prvenstava i Svetskog kupa, što će nam svima ostati u sećanju još veoma dugo. Iskreno se nadam da je košarka u Letoniji danas na znatno boljem mestu nego što je bila pre moje prve utakmice. Ubuduće ću definitivno biti jedan od najvećih navijača reprezentacije, uvek ću pružati podršku i, kad god budem u prilici, bodriću momke sa tribina. Hvala vam svima na podršci, na tome što ste bili uz nas i posle pobeda i posle poraza, što ste sa nama slavili, ali i tugovali. Hvala vam.“