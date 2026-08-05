Od grčkog Lavrija do Nikole Jokića: Dijalo zvanično u Denveru
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 20:13
Najbolji defanzivac Evrolige promovisan u Koloradu
Prešao je Alfa Dijalo put od samog dna do pravog pravcatog vrha svetske košarke. U Evropi je dobro poznat, ali se i tu i te kako laktao da bi došao na veliku scenu. Posle završenog Providensa usledio je angažman u Lavriju. Mali grčki klub poznat po regrutaciji anonimnih Amerikanaca, koji vremenom izrastu u elitne evroligaške igrače (Kevin Panter, Ar Džej Kol, Tajson Karter, Dejvid Dežulijus...) uspeo je i od njega da napravi evroligaškog igrača i pošalje ga direktno u Monaku.
O njegovom angažmanu u Kneževini sve se zna. Postao je jedan od najboljih evroligaških igrača kada je reč o dejstvovanju u oba smera. Bio je deo ekipe koja je pre dve sezone igrala finale elitnog takmičenja, dok je prošle takmičarske godine prigrabio priznanje za najboljeg defanzivca. Činilo se da je njegova naredna destinacija Dubai. Zapravo, reprezentativac Gvineje je potpisao ugovor s šampionom ABA lige, a onda preokret. Javio se Denver i ponuda koja se ne odbija, pa je postalo jasno da će Dijalo pristati na koje god uslove, samo da ispuni san i zaigra u NBA ligi.
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Upravo se to i desilo. Momak rođen u Njujorku konačno je dobio priliku da igra među svojima, kod kuće i na najvećoj svetskoj košarkaškoj pozornici. Nagetsi su ga promovisali kao novog člana nekadašnjeg NBA šampiona.
Koliko je želeo da se okuša u najjačoj ligi sveta dovoljno govori podatak da je sam platio obeštećenje od 900.000 dolara i pristao da u Koloradu ima znatno manja primanja u odnosu na ono što bi zarađivao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
U Denveru će igrati s najboljim, Nikolom Jokićem. Biće mu Dijalo prvi štitonoša, a Jokić sigurno neko ko zna o kakvom se igrači radu, bez obzira što nema pedigre u NBA ligi. Reprezentativac Gvineje godinama je u Evroligi gradio status sve dok se nije etablirao među najkvalitetnije igrača i nema dileme da Jokić zna šta može i za šta je sposoban, a kao onaj čija se reč sluša da će skrenuti pažnju saigračima da je u ekipu stigao momak koji je prošao put od grčkog Lavrija do jednog od najvećih NBA timova.