Od grčkog Lavrija do Nikole Jokića: Dijalo zvanično u Denveru

Prešao je Alfa Dijalo put od samog dna do pravog pravcatog vrha svetske košarke. U Evropi je dobro poznat, ali se i tu i te kako laktao da bi došao na veliku scenu. Posle završenog Providensa usledio je angažman u Lavriju. Mali grčki klub poznat po regrutaciji anonimnih Amerikanaca, koji vremenom izrastu u elitne evroligaške igrače (Kevin Panter, Ar Džej Kol, Tajson Karter, Dejvid Dežulijus...) uspeo je i od njega da napravi evroligaškog igrača i pošalje ga direktno u Monaku.

O njegovom angažmanu u Kneževini sve se zna. Postao je jedan od najboljih evroligaških igrača kada je reč o dejstvovanju u oba smera. Bio je deo ekipe koja je pre dve sezone igrala finale elitnog takmičenja, dok je prošle takmičarske godine prigrabio priznanje za najboljeg defanzivca. Činilo se da je njegova naredna destinacija Dubai. Zapravo, reprezentativac Gvineje je potpisao ugovor s šampionom ABA lige, a onda preokret. Javio se Denver i ponuda koja se ne odbija, pa je postalo jasno da će Dijalo pristati na koje god uslove, samo da ispuni san i zaigra u NBA ligi.