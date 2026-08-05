Vinisijus i Real sve bliži dogovoru posle nove runde pregovora

Nije tajna da su dosadašnji pregovori bili nategnuti jer traju preko godinu dana i za to vreme nije bilo značajnijeg napretka, ipak od povratka brazilskog ofanzivca sa odmora posle Mundijala čini se kao da se nešto promenilo u pozitivnom smeru.

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Vinisijus je dugo zahtevao od Reala 30.000.000 evra po sezoni, što uključuje fiksnu platu, bonuse vezane za učinak i bonus za potpis novog ugovora. Upravo je visina tog bonusa predstavljala najveću prepreku u dosadašnjim razgovorima jer Real dosad nikada nije nagrađivao svoje igrače za produžetak saradnje, ali čini se da bi i to moglo da bude rešeno u narednim danima.

Prema poslednjim informacijama, čelnici Reala, predvođeni generalnim direktorom Hoseom Anhelom Sančezom i glavnim skautom Hunijem Kalafatom, održali su u Madridu novi sastanak sa predstavnicima igrača iz agencije Roc Nation i značajno povećali ponudu. Ista bi navodno mogla da bude i veća od 22.000.000 evra, što je prema dosadašnjim pisanjima relevantnih medija bila poslednja Realova ponuda za Vinisijusa. Atletik piše da suma koja se sada nalazi na stolu želja kluba da Vinisijusu stavi do znanja da će i dalje imati status jednog od najvažnijih fudbalera kluba.

E, sada je na potezu 26-godišnji napadač i pred njim su tri opcije, prva je da prihvati novi ugovor i ostane na stadionu Santjago Bernabeu, druga je da sačeka leto naredne godine i postane slobodan igrač i treća je da već sada najozbiljnije razmotri interesovanje Arsenala, koji već duže prati situaciju i spreman je da pokuša da realizuje jedan od najvećih transfera u Evropi.