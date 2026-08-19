Duh posleratne SR Jugoslavije nakratko oživeo u Čačku (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sre. 19.08.26. | 22:09
Okršaj Borca 1926 i Proletera 023 u 4. kolu Mozzart Bet Prve lige podsetio na domaći fudbal s kraja 20. veka, veoma sadržajan meč završen trećom uzastopnom pobedom Zebri golom u samom finišu - 2:1 (0:0)
Duh posleratne SR Jugoslavije nakratko se ove srede osetio u Čačku. U 4. kolu Mozzart Bet Prve lige gledali smo izuzetno sadržajnu i interesantnu utakmicu između Borca 1926 i Proletera 023. Domaći Čačani su ponovo pobedili, na trećem uzastopnom meču golom u samom finišu, ovog puta pogotkom rezerviste Ibrahima Jusufa u 95. minutu – 2:1 (0:0).
Tim trijumfom Čačani su prišli samom vrhu tabele, na po bod od vodećih Smedereva i Napretka, dok su Zrenjaninci sada treći od pozadi sa jednim bodom. No, ima još mnogo vremena da se tabela izokreće naopačke, šampionat je tek počeo. Mnogo interesantnije je ono šta je ova utakmica mogla da probudi kod nostalgičara za nekim starijim domaćim fudbalom s kraja prošlog veka...
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Bila je sezona 1999/2000, prva posle NATO bombardovanja, kada je u elitnom rangu našeg fudbala učestvovalo 21 ekipa (posle odustajanja Prištine). Tada su direktni rivali u borbi za opstanak bili Borac i Proleter, dva bitna fudbalska centra. I, nažalost, oba su završila ispod crte.
Borac je bio ubedljivo poslednji, sa 22 poena iz 40 utakmica. Proleter bolji, 17. sa 46 bodova, ali nije mu to bilo dovoljno. Još četiri su mu nedostajala da stigne Sartid iz Smedereva, pet za Miliconar, a šest za Hajduk iz Kule.
Ne bi mu pomoglo ni da je na oba susreta savladao Borac. U Zrenjaninu su 6. novembra oni odigrali 1:1, dok je 15. aprila u Čačku Proleter slavio sa 1:0 pogotkom Milorada Zečevića. Teško je to bilo tada zamisliti, ali to je bila poslednja utakmica koju su ta dva kluba odigrala.
Obe ekipe su ispale u drugu ligu, ali u to vreme se ona sastojala iz tri grupe. Proleter je bio na severu, Borac na zapadu. Posle nekoliko sezona Čačani su se vratili u elitni rang, dok su Zrenjaninci 2002. ispali u treću ligu, što je bio početak kraja. Ugasili su se 2005. godine.
Ista sudbina nažalost dočekala je i Borac 2019. godine. Pod teretom finansijskog minusa klub je ugašen, a FK Provo je preuzeo registarski broj i počeo da se takmiči kao čačanski klub pod imenom Borac 1926. Zatim, nešto slično je i Zrenjanin doživeo ove godine, fuzijom Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006 formiran je novi klub, Proleter 023.
I tako, na neki nezvaničan način ponovo smo mogli ove večeri da gledamo duel Borca i Proletera. Barem nekih njihovih verzija…
A utakmica 4. kola Mozzart Bet Prve lige u potpunosti je podsećala duhom na onaj posleratni fudbal sa samog kraja 20. veka. Čačana je na tribinama bilo dovoljno da čuje prikladno navijanje i aplauzi svaki put kada igrači zasluže. Teren je bio, pa… Ne baš savršen, sa previše mesta na kojima je trava - da se malo našalimo - bila ređa od kose Nenada Mirosavljevića, legendarnog superligaškog napadača koji je karijeru počeo baš u Zrenjaninu i koji je igrao tu poslednju utakmicu sa Borcem.
Stanje terena kao da je nateralo igrače oba tima da češće organizuju napade preskakanjem sredine terena. Odnosno, traženjem napadača dugim loptama. Što je, takođe, podsetilo na fudbal od pre dve-tri decenije… Čitav ambijent je bio takav.
A, delovalo je da se u njemu bolje snalaze domaći. Bili su konkretniji, opasniji… Prvu veliku šansu propustio je u 14. minutu kapiten Čačana Milan Jevtović, kada je posle dodavanja Stefana Đurića izbio sam pred golmana Nikolu Perića, ali je išao previše ležarno na loptu i poslao je daleko od gola.
Proleter je čekao šansu iz kontre, a dočekao ju je prvi put u 22. minutu. Luka Nikolić je presekao dodavanje na sredini, povukao loptu i potom pravovremeno poslao pas po zemlji za Marka Arsovića, koji se ubacivao sa desnog krila. Zbog stanja terena lopta je počela da skakuće i odbija se od busena do busena, Arsović je natrčao na nju i šutirao iz prve, ali nije uspeo da je zahvati idealno i otišla je preko prečke.
To je bila i jedina šansa Zrenjaninaca u prvom poluvremenu. U poslednjih petnaestak minuta videli smo udarce Mijića, Viktora Živadinovića glavom posle kornera, Jevtovića posle driblinga, pa i Stefana Đurića iz voleja. Sve te dobre prilike ili su išle pored gola, ili ih je dobrim odbranama zaustavljao Perić.
Štagod da je trener Proletera Nikola Stojanović rekao svojim igračima tokom pauze – donelo je pozitivan efekat. U nastavak meča gosti su ušli daleko bolje, u 49. minuu smo videli prve dve dobre situacije pred golom Čačana posle šuteva Mlađana Stevanovića i Uroša Vukićevića. Prvom je Stanić odbranio nogama, drugom paradom.
Ipak, u 52. minutu mu nije bilo spasa. Vukićević je izveo korner sa leve strane, poslao loptu u srce šensaesterca. Stanić je boksovao, ali samo do Stefana Ilića, koji je spretno reagovao i proturio loptu kroz šumu nogu do mreže za 1:0. Bilo je to zasluženo vođstvo.
Međutim, tu pohvale zaslužuju i izabranici Nemanje Krtolice. Mnogi bi psihički pali posle primljenog gola, ali Čačani su se razigrali. U 59. minutu je posle centaršuta Aleksandra Desančića Mijić šutirao glavom, samo do stative. Ipak, stotinak sekundi kasnije Perić nije imao toliko sreće. Dugo je Borac gradio napad, strpljivo je kružio oko šesnaesterca. Išla je lopta od Desančića, preko Mijića, Jevtovića i Uroša Kilibarde do peterca, gde je najspretniji bio Stefan Đurić. Šutirao je iz okreta, pogodio za 1:1. Bio je to već njegov četvrti gol ove sezone.
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Posle toga se još više otvorila utakmica. Oba tima su želela do pobede, gosti su i dalje pokušavali dugim, direktnim loptama, a domaći su se malo više trudili da dođu do zone šuta kroz kratke pasove.
Nekadašnji napadač TSC-a Vladimir Silađi, koji je zaigrao za goste od 62. minuta, u šansi se našao već nekoliko minuta posle ulaska. Lepo je tekao napad, posle jedne od ređuh Proleterovih dužih akcija lopta je stigla do Silađija, ali njegov šut iskosa, s desne strane odbranio je Stanić.
Zatim, u 73. minutu Borac je bio nekoliko centimetara udaljen od gola. Sa levog krila je ubačena oštra lopta, Perić nije uspeo da je zaustavi, a Đurić se bacio, ali nije uspeo da je zakači i prosledi u praznu mrežu.
U 80. minutu je ponovo Proleter bio opasan posle prekida. Ovog puta slobodnog udarca. Vukićević je poslao centaršut, Silađi gurnuo loptu u peterac ka Nikoliću, ali on je iz izgledne pozicije pogodio prečku. Imao je zatim Silađi novu šansu i u 87. minutu, posle centaršuta sa desnog krila je šutirao preko prečke.
Na kraju, Borac je ipak došao do treće uzastopne pobede. I to ponovo golom u samoj završnici, kao i prethodno protiv Loznice i Voždovca. Ovog puta junak nije bio Đurić, već rezervista Ibrahim Jusuf, koji je u 90. minutu zaigrao umesto Desančića. Kilibarda je u petom minutu nadoknade vremena ubačenu loptu na ivicu šesnaesterca skrenuo glavom iza odbrane Proletera, Jusuf se pravovremeno ubacio i savladao Perića za veliku pobedu i erupciju slavlja na tribinama.
Posle svega, fudbaleri Proletera i te kako imaju za čime da žale. Nerešen rezultat nikako ne bi bio nepravedan, ali Krtolicin tim je ponovo pokazao koliko je dobro pripremljen za završnice utakmica.
Ko se odlučio za to da ovog popodneva odgleda utakmicu u Čačku nije pogrešio. I zbog sadržajnog fudbala, ali i zbog te aure koja nas je vratila u neka starija, nostalgična vremena. Kada su “oni” Borac i Proleter još postojali...
BORAC 1926 – PROLETER 023 2:1 (0:0)
/Đurić 61, Jusuf 90+5 – Ilić 52/
Stadion: Gradski (Čačak)
Sudija: Nikola Katić
Žuti kartoni: Kolarević (Borac), Bajić, Nikolić i Nikolašević (Proleter)
Borac 1926: Stanić, Kolarević, Desančić (od 90. Jusuf), Živadinović, Jevtović, Đurić, Nikić, V. Ilić (od 46. Adamu), Alempijević (od 46. Kilibarda), Vidović, Mijić (od 72. Spasojević)
Proleter 023: Perić, Aka Opoku (od 46. Radosavljević), Bajić, Blagojević, Kovačević (od 62. Silađi), Vukićević, Savanović (od 70. Ožegović), Nikolić, Stevanović, S. Ilić (od 62. Nikolašević), Arsović (od 86. Gajilović)
MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO
Sreda
OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)
/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/
Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)
/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/
Bor - Voždovac 2:2 (1:1)
/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /
Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)
/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/
Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)
/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/
Borac 1926 - Proleter 023 2:1 (0:0)
/Đurić 61, Jusuf 90+5 – Ilić 52/
Metalac - Smederevo 1924 0:0
TSC - Spartak U TOKU