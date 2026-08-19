Duh posleratne SR Jugoslavije nakratko oživeo u Čačku (VIDEO)

Bila je sezona 1999/2000, prva posle NATO bombardovanja, kada je u elitnom rangu našeg fudbala učestvovalo 21 ekipa (posle odustajanja Prištine). Tada su direktni rivali u borbi za opstanak bili Borac i Proleter, dva bitna fudbalska centra. I, nažalost, oba su završila ispod crte.

Borac je bio ubedljivo poslednji, sa 22 poena iz 40 utakmica. Proleter bolji, 17. sa 46 bodova, ali nije mu to bilo dovoljno. Još četiri su mu nedostajala da stigne Sartid iz Smedereva, pet za Miliconar, a šest za Hajduk iz Kule.

Ne bi mu pomoglo ni da je na oba susreta savladao Borac. U Zrenjaninu su 6. novembra oni odigrali 1:1, dok je 15. aprila u Čačku Proleter slavio sa 1:0 pogotkom Milorada Zečevića. Teško je to bilo tada zamisliti, ali to je bila poslednja utakmica koju su ta dva kluba odigrala.

Obe ekipe su ispale u drugu ligu, ali u to vreme se ona sastojala iz tri grupe. Proleter je bio na severu, Borac na zapadu. Posle nekoliko sezona Čačani su se vratili u elitni rang, dok su Zrenjaninci 2002. ispali u treću ligu, što je bio početak kraja. Ugasili su se 2005. godine.

Ista sudbina nažalost dočekala je i Borac 2019. godine. Pod teretom finansijskog minusa klub je ugašen, a FK Provo je preuzeo registarski broj i počeo da se takmiči kao čačanski klub pod imenom Borac 1926. Zatim, nešto slično je i Zrenjanin doživeo ove godine, fuzijom Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006 formiran je novi klub, Proleter 023.

I tako, na neki nezvaničan način ponovo smo mogli ove večeri da gledamo duel Borca i Proletera. Barem nekih njihovih verzija…

A utakmica 4. kola Mozzart Bet Prve lige u potpunosti je podsećala duhom na onaj posleratni fudbal sa samog kraja 20. veka. Čačana je na tribinama bilo dovoljno da čuje prikladno navijanje i aplauzi svaki put kada igrači zasluže. Teren je bio, pa… Ne baš savršen, sa previše mesta na kojima je trava - da se malo našalimo - bila ređa od kose Nenada Mirosavljevića, legendarnog superligaškog napadača koji je karijeru počeo baš u Zrenjaninu i koji je igrao tu poslednju utakmicu sa Borcem.

Stanje terena kao da je nateralo igrače oba tima da češće organizuju napade preskakanjem sredine terena. Odnosno, traženjem napadača dugim loptama. Što je, takođe, podsetilo na fudbal od pre dve-tri decenije… Čitav ambijent je bio takav.

A, delovalo je da se u njemu bolje snalaze domaći. Bili su konkretniji, opasniji… Prvu veliku šansu propustio je u 14. minutu kapiten Čačana Milan Jevtović, kada je posle dodavanja Stefana Đurića izbio sam pred golmana Nikolu Perića, ali je išao previše ležarno na loptu i poslao je daleko od gola.