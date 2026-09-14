Partizan u danu uplatio 800.000 evra bivšim igračima: Koliko je pojačanja moglo da se dovede?

Neki od njih su dugo bili u klubu, neki su se zadržali kratko i jedva da su im navijači zapamtili lice, neki se nisu proslavili igrački, ima i bivših kapitena, a svima im je zajednički imenitelj da su angažovani za vreme vladavine prethodnog rukovodstva koje je „zaboravilo“ da im reguliše plate, pa su aktuelni čelnici suočeni sa „kosturima koji iskaču iz ormara“.

Od tog novca moglo je da se dovede makar jedno, a možda i dva kvalitetna pojačanja kad bi se platilo obeštećenje ili da se bar četvorici fudbalera iz aktuelnog kadra podmire primanja do kraja sezone.

Zbirno 805.394 evra. Odoše kao da ih nije ni bilo.

Naravno, to je površno gledanje na stvarnost, jer je uprava Partizana zauzela drugačiji kurs i rešila da vraća nasleđene dugove, a to nikad nije prijatno.

I biće ih još, jer se novac duguje, na primer, Nihadu Mujakiću (85.000 evra) i Strahinji Pavloviću (284.000). Da ne bude zabune, svi navedeni, kao i prethodni i budući, novac su zaslužili, samo što su mnogi pokazali kako stvarno vole klub i bili su spremni, poput baš Pavlovića, da čekaju i potpisuju reprograme.

Isto će, verovatno, učiniti još jednom i Bibars Natho. Dug prema Izraelcu je ubedljivo najveći (1.200.000 evra), ali on nikad nije pravio problem i sva je prilika da neće ni sad, kad zna s kakvim se nedaćama suočava Partizan. Deo duga prema Nathu biće regulisan u narednim sedmicama, dok će deo ostati u vidu reprograma.