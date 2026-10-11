Partizanov život na ivici žileta: Že pogodio za osmehe, Pazarci promašivali zicere
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 18:49
Crno-beli zahvaljujući rezervistima savladali vrlo dobru ekipu Strahinje Pandurovića - 1:0
Živnuo je Partizan! Delovalo je da je u stanju kliničke smrti, ali su ga iz bolničke postelje podigli rezervisti. Kada je video da je njegov tim bliži porazu nego nerešenom ishodu, jer je Novi Pazar ređao šanse i pretio da prvi put od postanka kluba pokori Humsku, Saša Ilić je pribegao rokadama, koje su se ispostavile ključnim za ishod pretposlednje utakmice 11. kola Mozzart Bet Superlige. Podigao je sa klupe Nikolu Čumića i Žea, a baš njih dvojica su desetak minuta pre kraja kreirali pogodak vredan pobede posle koje crno-beli lakše dišu. I dalje su u opasnoj zoni, ali makar mogu mirno da spavaju – 1:0.
Posle auta Samsona, Čumić je našao način da centrira, gde je snažni Že nadmudrio još jednog rezervistu, Stefana Melentijevića. Do izražaja je došla snaga Brazilca koji je glavom ubacio loptu u mrežu i zagrejao srca publike u prohladnoj oktobarskoj večeri.
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Taj potez Žea označio je uzdah olakšanja Grobara u utakmici u kojoj su oba tima dosta grešila, oba imala sjajne prilike, oba pogađala konstrukciju gola (Partizan čak dvaput), a na kraju se taj jedan hitac ispostavio dovoljnim za tek treću pobedu Ilićeve ekipe. Pobedu nagoveštenu baš izmenama, jer je pozitivan impuls u igri domaćina uneo Milan Aleksić, doprineo je i Bogdan Kostić i tako je mučenje Parnog valjka završeno. Makar u rezultatskom smislu.
U igračkom je još kako bilo problema, pošto lopta nije slušala Partizanove fudbalere ili oni nisu bili prijateljski nastrojeni prema njoj, mada su i u takvim okolnostima propustili dve velike šanse u završnici prvog dela i bar još dve pre vođstva.
Ishod nikako ne može da raduje Pazarce, koji su odigrali poput većine timova ove sezone protiv Partizana. Bez pardona. I malo je nedostajalo da povedu, da usmere meč na svoju vodenicu, a imali su i posle Žeovog pogotka sjajnu priliku za izjednačenje.
Uskoro opširnije...
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/
Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)
/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/
Nedelja
Radnički Niš - Vojvodina 1:4 (0:2)
/Crnomarković 90 ag - Zukić 19 pen, Nikolić 31, Kolarević 50, Stanisavljević 70/
Partizan - Novi Pazar 1:0 (0:0)
/Že 81/
19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)
Ponedeljak