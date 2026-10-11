Partizanov život na ivici žileta: Že pogodio za osmehe, Pazarci promašivali zicere

Živnuo je Partizan! Delovalo je da je u stanju kliničke smrti, ali su ga iz bolničke postelje podigli rezervisti. Kada je video da je njegov tim bliži porazu nego nerešenom ishodu, jer je Novi Pazar ređao šanse i pretio da prvi put od postanka kluba pokori Humsku, Saša Ilić je pribegao rokadama, koje su se ispostavile ključnim za ishod pretposlednje utakmice 11. kola Mozzart Bet Superlige. Podigao je sa klupe Nikolu Čumića i Žea, a baš njih dvojica su desetak minuta pre kraja kreirali pogodak vredan pobede posle koje crno-beli lakše dišu. I dalje su u opasnoj zoni, ali makar mogu mirno da spavaju – 1:0.

Posle auta Samsona, Čumić je našao način da centrira, gde je snažni Že nadmudrio još jednog rezervistu, Stefana Melentijevića. Do izražaja je došla snaga Brazilca koji je glavom ubacio loptu u mrežu i zagrejao srca publike u prohladnoj oktobarskoj večeri.