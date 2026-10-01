Paunović kratak: Fale nam mehanizmi, automatizmi... Ne znam šta bih rekao
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 23:04
„U procesu smo, stalno ponavljam to“, poručio iskusni stručnjak
Nije lako biti u koži Veljka Paunovića ovih dana. Pokušava, rotira, menja, ali ne uspeva da pokrene stvari sa mrtve tačke. Srbija je posle trećeg kola zakucana za začelje tabele, sa malim izgledima da izbegne ispadanje.
Međutim, rezultat iz Nemačke je najmanje sporan. Ostavili su Orlovi užasan utisak, mogli su da prime najmanje sedam golova.
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Kao na klupi u Minhenu, tako je bilo teško Veljku Paunoviću i pred kamerama televizije Arena.
„Ne mogu da budem zadovoljan. Ne može niko da bude zadovoljan. Nastavljamo da radimo i idemo u istom pravcu. Izgubili smo utakmicu, nemam šta da kažem. Stalno se ponavljam. Ne mogu da pričam drugačije posle jedne utakmice. Bilo je jako teško. Dali smo šansu mladim momcima kada smo videli da smo u teškoj situaciji“, poručio je Paunović.
Na pitanje šta nam nedostaje Paunović je imao spreman odgovor.
„Fale nam mehanizmi, automatizmi. Nemam šta da kažem. Sve smo bliži“.