Paunović kratak: Fale nam mehanizmi, automatizmi... Ne znam šta bih rekao

Nije lako biti u koži Veljka Paunovića ovih dana. Pokušava, rotira, menja, ali ne uspeva da pokrene stvari sa mrtve tačke. Srbija je posle trećeg kola zakucana za začelje tabele, sa malim izgledima da izbegne ispadanje.

Međutim, rezultat iz Nemačke je najmanje sporan. Ostavili su Orlovi užasan utisak, mogli su da prime najmanje sedam golova.