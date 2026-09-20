Toni Parker: Asvel platio ceh zbog Monaka, nepravedno je šta se sve priča

No, Parker je nedavno dao intervju za "First Team" u kome je pričao o svemu, a kako kaže, njegovog projekat je jednim delom propao i zbog Monaka.

"Mislim da prosto malo plaćamo ceh za posledice iz Monaka. Smatram da DNCCG zaista nije želeo da preuzme nikakav rizik sa projektom ove razmere. I tako, tokom razgovora, imao sam odobrenje fonda da nastavim sa pregovorima, jer nikada ne bih sve to uradio da nisam imao odobrenje i da sve nije bilo potvrđeno. Nikada, ali nikada to ne bih uradio. Projekti poput ovog zahtevaju vreme jer se onda uključe advokati, a tu je i 50.000 stvari koje treba uraditi. I uz sve te zahteve, da tako kažem, i garancije koje je DNCCG tražio, nismo uspeli da završimo sve i finalizujemo na vreme kako bismo sproveli projekat koji je prvobitno trebalo da uradimo".

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Paker je upitan o glasinama da bi fond "Buss Sports Capital", kojim upravljaju Džoi i Džesi Bas, potencijalno mogao da investira u ASVEL. Trener je bio kratak kada je govorio o toj situaciji.

"Razgovori su bili i više nego odmakli. Nakon toga, ne mogu previše da ulazim u detalje o stvarima koje su se desile. Ali da, nije tajna da su dolazili u Lion i da su to ljudi sa kojima pregovaramo".

Paker je zatim nastavio i otkrio da ASVEL planira da se vrati svom ambicioznom projektu za sezonu 2027/28.

"To je cilj. I zato ponekad imate osećaj da je malo nepravedno kada pogledate sve što se dešava i sve što se priča".

Ko osvaja Evroligu?

Posebna tema bio je Fransisko, igrač koji je trebalo da bude apsolutna zvezda Asvela.

"Silven je bio neverovatan. Pre svega, sama činjenica da je verovao u moj projekat, vratio se u Francusku i želeo da pomogne francuskoj košarci. Na neki način smo imali isti san: jednostavno da vidimo francuski klub kako osvaja Evroligu. I istina je da taj telefonski poziv nije bio lak, pozvati ga i reći mu da se, u suštini, sve odlaže za godinu dana. Istina je da je on čak bio spreman i duže da čeka. Ali nisam želeo ništa da rizikujem jer je sa 28 godina potpisivanje takvog ugovora za njega praktično ugovor života. Mislim da ima taj mentalitet da želi da pomogne francuskoj košarci. Tako da ćemo videti šta će se desiti za godinu dana", završio je Parker.