Pazarci pojačani za Partizan: Vraća se Malekinušić
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 10:32
Krilni fudbaler uspešno sanira posledice teške povrede desnog kolena
Krila Novog Pazara deluju autoritativno na početku sezone, a Kahim Dikson i Džonson Dauda sa tri po hokejaška poena (gol i dve asistencije) obeležili su i pobedu nad Vojvodinom kraj Jošanice u derbiju petog kola Mozzart Bet Superlige (2:0). Plavi ofanzivno na boku imaju i Džonija Roberta, po potrebi Dominika Sadija i trenutno rekovalescenta Fjerija Kocebua, a konkurenciju na toj poziciji uskoro će pojačati već sedam meseci odsutni Matija Malekinušić.
Hrvat je zimus povredio desno koleno tokom kontrolnog vojevanja sa sarajevskim Željezničarom u Antaliji, stradali su spoljašnji meniskus i prednji ukršteni ligament, da bi krajem januara usledila operacija u Beogradu. Oporavak ide po planu, sve to nadgledaju klupski lekar Faruk Pašović i fizioterapeut Haris Bihorac, a dete zagrebačkog Dinama sa ozbiljnom karijerom u Zrinjskom priprema povratak u normalan trenažni proces kroz rad sa stručnjakom za kondiciju Stefanom Petrovićem.
"Zadovoljni smo kako se odvijaju stvari. Malekinušića ubrzo očekuje pun trening, sa kontaktom. U septembru predstoji pauza zbog reprezentativnih obaveza, posle koje će Malekinušić biti u situaciji da konkuriše za sastav ekipe", kažu za Mozzart Sport iz medicinskog tima Novog Pazara.
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Tronedeljna pauza u Mozzart Bet Superligi kreće krajem treće nedelje septembra, posle desetog kola u kojem Pazarci dočekuju ekipu Zemuna. Na Gradskom stadionu očekuju da iskusni internacionalac bude spreman za 11. rundu prvenstva i duel sa Partizanom u Humskoj, možda i da pre toga dobije minute u nekoj od prijateljskih utakmica.
Malekinušić se nametnuo prošle jeseni i iz kola u kolo postajao sve značajnija karika u igri Pazaraca pod komandom trenerskog vuka iz Trebinja Vladimira Gaćinovića. Družinu što je pre nesrećnog momenta u Antaliji držala četvrtu poziciju vrednu Evrope pomogao ja sa četiri gola to pet asistencija.
Čelnici Pazara umeli su da cene sve što ja Malekinušić pokazao na ljudskom i igračkom planu, pa su u međuvremenu ugovor validan do leta 2027. produžili za još dve godine.
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