Pazarci pojačani za Partizan: Vraća se Malekinušić 

Krila Novog Pazara deluju autoritativno na početku sezone, a Kahim Dikson i Džonson Dauda sa tri po hokejaška poena (gol i dve asistencije) obeležili su i pobedu nad Vojvodinom kraj Jošanice u derbiju petog kola Mozzart Bet Superlige (2:0). Plavi ofanzivno na boku imaju i Džonija Roberta, po potrebi Dominika Sadija i trenutno rekovalescenta Fjerija Kocebua, a konkurenciju na toj poziciji uskoro će pojačati već sedam meseci odsutni Matija Malekinušić.

Hrvat je zimus povredio desno koleno tokom kontrolnog vojevanja sa sarajevskim Željezničarom u Antaliji, stradali su spoljašnji meniskus i prednji ukršteni ligament, da bi krajem januara usledila operacija u Beogradu. Oporavak ide po planu, sve to nadgledaju klupski lekar Faruk Pašović i fizioterapeut Haris Bihorac, a dete zagrebačkog Dinama sa ozbiljnom karijerom u Zrinjskom priprema povratak u normalan trenažni proces kroz rad sa stručnjakom za kondiciju Stefanom Petrovićem.

"Zadovoljni smo kako se odvijaju stvari. Malekinušića ubrzo očekuje pun trening, sa kontaktom. U septembru predstoji pauza zbog reprezentativnih obaveza, posle koje će Malekinušić biti u situaciji da konkuriše za sastav ekipe", kažu za Mozzart Sport iz medicinskog tima Novog Pazara.