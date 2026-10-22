Pažnja, pažnja, ovaj dečko obećava: Čovek koji se divi Drogbi patosirao Marselj

Momak koji se divi Didijeu Drogbi (govorio kako mu je sunarodnik najveći idol i da često gleda njegove snimke) pokazao je da u ovom trenutku Marselj nema tim koji bi mogao da igra na više frontova. Nije slučajno što tim Bruna Ženesijoa još i nekako uspeva da gura u Ligi 1, dok u Ligi Evrope ne zna gde udara. Posle tri kola imaju isto toliko poraza uz užasnu gol razliku - 1:6.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Gosti do finiša prvog poluvremena maltene nisu ozbiljnije pripretili austrijskom predstavniku. Čak je Šturm imao zicer da povede sa 2:0, ali je golman Marselja Džefri De Lanž nogom odbranio šut Hodla sa pet metara. Marselj je prvi put pripretio tek u 40. minutu kad je Kejlijan Abdalah pogodio stativu.

Nije lako Brunu Ženesijou, nema na raspolaganju dovoljan individualni kvalitet kako bi mu ekipa uspešno gurala na dva fronta. Videlo se to i večeras. Jednostavno, nema igrača kao što je Mejson Grinvud da stvori nešto iz ničega, jedini koji je koliko-toliko bio aktivan je Igor Paišao, ali osim njega, sve se svodilo na mlake pokušaje gostiju sa distance i Šturm je bez većih problema sačuvao minimalnu prednost.

U ostalim mečevima, Bajer Leverkuzen je bez ikakvih problema savladao OFI (2:0). Ono što je interesantno, nemački predstavnik je meč završio sa čak 15 šuteva u okvir gola. Još su Grci dobro prošli. U ostalim mečevima, mogli ste da se opustite zbog Mozzart Relaxa. Pre sve ga na utakmici između Leha i Sanderlenda. Bilo je nerešeno (1:1), ali se računa da je tip 3+ prošao zbog toga što je Sanderlend postigao gol već u drugom minutu.

LIGA EVROPE – 3. KOLO

Četvrtak

Dinamo Zagreb - NEC Najmehen 2:4 (2:2)

/Beljo 33, 37 - Bišof 25, Linsen 45, 54, Šeri 80/

Ferencvaroš - Torense 4:1 (1:1)

/Dele 20, Gomez 58, Mohamed 80ag, Listeš - Pozo 23/

Ararat Jermenija - AZ Alkmar 0:4 (0:2)

/Biskov 21, Patati 27, 76, Merdink 79/

Juventus - Ren 2:2 (1:2)

/Čelik 5, Voltemade 67pen - Tamari 15, Dija 43pen/

Leh Poznanj - Sanderlend 1:1 (0:1)

/Bengtson 70 - Tuterov 2/

Šturm - Olimpik Marselj 1:0 (1:0)

/Dijakite 13/

OFI - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)

/Hofman 35, 37/

Union Sen Žiloaz - Hapoel Ber Ševa 4:0 (1:0)

/Floruč 45+1pen, Smit 60, 81, Akino 77/

21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)

21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)

21.00: (1,50) Olimpijakos (4,30) Sparta Prag (6,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)

21.00: (7,80) Omonija (5,20) Benfika (1,32)

21.00: (6,00) Lilestrem (4,80) Sosijedad (1,47) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)

21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)

21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)

21.00: (6,50) Celje (4,30) Salcburg (1,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama