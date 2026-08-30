Rijera: Treba nam mir – ako vozite stalno 200 km/h doživećete saobraćajnu nesreću

Zato, Rijera je posle utakmice u kamere Arene sport poželeo samo jednu stvar od navijača – da omoguće njegovom timu mir.

“Najvažnija su tri boda. Nije važna situacija, teren, već bodovi. Znamo da nas sledeće nedelje čeka veoma važna utakmica, ali i ona nosi tri poena kao ova. Neće doneti četiri. Zato svaka utakmica je važna, morali smo da odradimo naš posao. Imam poruku za sve koji vole Crvenu zvezdu: Mi želimo da pobedimo na svim utakmicama u sezoni, ali to se ne dešava u fudbalu uvek. Neke mečeve ćemo da izgubimo. Ono što nam sada treba je mir”, kazao je Rijera.

Nastavio je Španac izlaganje u jednom dahu. Izneo je zanimljivu metaforu za stanje Zvezde posle eliminacije iz plej-ofa za Ligu Evrope.

“Moramo da pokažemo ljudima da možemo da igramo lep fudbal. Polako se upoznajemo. Imam puno posla pred sobom, lepog, ali treba mi mir. Ne možete da vozite stalno 200 kilometara na sat, doživećete saobraćajnu nesreću. Tako je i u fudbalu. Možete malo da ubrzate, pa morate da usporite, pa onda opet ubrzate... Sada smo u trenutku kada smo svi previše ubrzani. Treba nam zato malo mira, strpljenja. Imaćemo celu nedelju da se spremimo za sledeći meč. Sada ne igramo Evropu. Život i fudbal je u balansu i to je moja poruka svima za danas: Kada si miran dešavaju se dobre stvari”, istakao je Rijera.