Pojet otpao, rastu Piksijeve šanse u Koreji

Kako pišu korejski mediji, kandidaturu za selektora Južne Koreje podnelo je nekoliko domaćih i petorica stranih trenera. Među njima je i Stojković. Ali otpao je prvi favorit Gus Pojet, koji nije podneo na vreme dokumentaciju, te sa njim razgovor nije ni obavljen.

Prvi filter tek treba da usledi, a korejski savez će kandidate rangirati na osnovu iskustva, ostvarenih rezultata, pa će onda početi pregovore sa finalistima.

Dragan Stojković je za korejske medije izjavio da ga zanima samo projekat na duže staze, a ne da bude kratkoročno rešenje, ali njegovo ime se i dalje pominje u krugu kandidata za novog stratega Južne Koreje.