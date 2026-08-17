Nemac promovisan u Dubaiju, pa prosleđen u Unikahu
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 14:41
Simas Lukosijus stavio paraf na saradnju sa šampionom ABA lige
Ono što je Dubai uradio sa Kevinom Kokilom, učinio je i sa Simasom Lukosijusom.
Nemac je, baš kao i momak iz Angole, promovisan u novog igrača šampiona ABA lige, a ptom prosleđen na kaljenje. Jedina razlika u tome je što će Kokila igrati Evroligu, dok će šuter morati da zaradi minute u dresu Unikahe.
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Šira javnost ga je upoznala na završnom turniru FIBA Lige šampiona. U velikom finalu Lukosijus je bio koban po AEK, dok je Ritas predvodio do šampionske titule neverovatnim nadahnućem sa distance, jer je pogodio čak sedam trojki iz 10 pokušaja.
Nemački reprezentativac je pošle sezone u FIBA takmičenju imao učinak od 8,3 poena i tri skoka, uz 51,6 posto uspešnosti za tri poena, a Endesa liga biće mu dobra podloga da se pripremi za evroligaške izazove.
Kada je reč o dolascima u Ujedinjene Arapske Emirate, opremu Dubaija zadužili su Džaron Blosomgejm, Eli Okobo, Davon Minc, Mamadi Dijakite i Toko Šengelija, dok je već pomenuti dvojac otišao na pozajmicu, a zajedno sa njima šampion ABA lige na rosteru ima okruglo 20 igrača. Dubai je tokom leta angažovao na mestu glavnog trenera Ćavija Paskvala, dok je bio potpisan ugovor sa Alfom Dijalom, koji je na kraju uz obeštećenje otišao u Denver Nagetse.