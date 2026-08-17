Nemac promovisan u Dubaiju, pa prosleđen u Unikahu

Ono što je Dubai uradio sa Kevinom Kokilom, učinio je i sa Simasom Lukosijusom.

Nemac je, baš kao i momak iz Angole, promovisan u novog igrača šampiona ABA lige, a ptom prosleđen na kaljenje. Jedina razlika u tome je što će Kokila igrati Evroligu, dok će šuter morati da zaradi minute u dresu Unikahe.