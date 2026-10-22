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UŽIVO: Crvena zvezda – Kopenhagen 2:1, magija Kostova
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čet. 22.10.26. | 17:18
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UEFA LIGA KONFERENCIJE
CRVENA ZVEZDA – KOPENHAGEN 2:1 (2:1)
/Elšnik 34, Kostov 41 - Gaštarov 29 ag/
Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.
Sudija: Radu Petresku (Rumunija).
Žuti kartoni: Nakajama, Krunić (Crvena zvezda), Suzuki, Nemet (Kopenhagen).
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel, Ristić - Kostov, Lučić - Dijeng.
KOPENHAGEN (3-4-3): Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki (od 46. Dadason) - Ueskas, Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo, Robert, Kornelius (od 46. Markgraf).
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