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UŽIVO: Crvena zvezda – Kopenhagen 2:1, magija Kostova

čet. 22.10.26. | 17:18

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmice Ligi konferencije na stadionu „Rajko Mitić“

UEFA LIGA KONFERENCIJE

CRVENA ZVEZDA – KOPENHAGEN 2:1 (2:1)

/Elšnik 34, Kostov 41 - Gaštarov 29 ag/

***KVOTE UŽIVO***

Beograd. Stadion „Rajko Mitić“.

Sudija: Radu Petresku (Rumunija).

Žuti kartoni: Nakajama, Krunić (Crvena zvezda), Suzuki, Nemet (Kopenhagen).

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus - Gudelj, Gaštarov, Nakajama - Elšnik, Krunić, Handel, Ristić - Kostov, Lučić - Dijeng.

KOPENHAGEN (3-4-3): Ramaj - Beijmo, Sorensen, Suzuki (od 46. Dadason) - Ueskas, Nemet, Dilejni, Meling, Dilejni - Karizo, Robert, Kornelius (od 46. Markgraf).

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