(@StarSport)
(@StarSport)

UŽIVO: Lugano – Crvena zvezda 1:1

čet. 15.10.26. | 17:34

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa prve utakmice crveno-belih u Ligi konferencije

UEFA LIGA KONFERENCIJE

LUGANO – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:1)

/Ajeti 25 - Elšnik 32/

***KVOTE UŽIVO***

Stadion: Lugano Arena.

Gledalaca: 7.898.

Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).

Žuti karton: Kostov (Crvena zvezda).

LUGANO (3-5-2): Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Čimignani - Stefen, Ajeti.

CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić, Hendel, Elšnik, Ristić – Kostov, Lučić – Dijeng.

tagovi

LuganoUŽIVOLiga konferencijeFK Crvena zvezda
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest