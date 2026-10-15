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UŽIVO: Lugano – Crvena zvezda 1:1
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čet. 15.10.26. | 17:34
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa prve utakmice crveno-belih u Ligi konferencije
UEFA LIGA KONFERENCIJE
LUGANO – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:1)
/Ajeti 25 - Elšnik 32/
Stadion: Lugano Arena.
Gledalaca: 7.898.
Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka).
Žuti karton: Kostov (Crvena zvezda).
LUGANO (3-5-2): Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Čimignani - Stefen, Ajeti.
CRVENA ZVEZDA (3-4-2-1): Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić, Hendel, Elšnik, Ristić – Kostov, Lučić – Dijeng.
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