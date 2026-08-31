Kim posle debija za Zvezdu: Čast mi je što sam dobio šansu u ovom dresu

Utakmicu sa Zemunom (2:0) navijači Crvene zvezde neće dugo pamtiti. Protiv fenjeraša Mozzart Bet Superlige su osvojena tri boda, važna da se tim vrati na pobednički kolosek posle debakla u plej-ofu za Ligu Evrope, ali mimo tih golova koje su na Ubu postigli Mirko Ivanić i Mohamed Abu Fani, nema razloga da navijačima ostane dugo urezana u sećanje.

Ipak, jedna osoba će pamtiti dugo taj okršaj 7. kola Mozzart Bet Superlige između najboljeg i najlošijeg tima na tabeli – 18-godišnji Južnokorejac Je Gen Kim. Mladi vezista, tek pristigao iz Čonbuka, dobio je u 79. minutu priliku od Alberta Rijere da zameni na terenu Dimitrija Šarića i tako debituje za crveno-bele.