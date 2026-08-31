Kim posle debija za Zvezdu: Čast mi je što sam dobio šansu u ovom dresu
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 12:56
Doskorašnji fudbaler Čonbuka odigrao je poslednjih petnaestak minuta protiv Zemuna (2:0) i učestvovao je kod drugog gola srpskog šampiona
Utakmicu sa Zemunom (2:0) navijači Crvene zvezde neće dugo pamtiti. Protiv fenjeraša Mozzart Bet Superlige su osvojena tri boda, važna da se tim vrati na pobednički kolosek posle debakla u plej-ofu za Ligu Evrope, ali mimo tih golova koje su na Ubu postigli Mirko Ivanić i Mohamed Abu Fani, nema razloga da navijačima ostane dugo urezana u sećanje.
Ipak, jedna osoba će pamtiti dugo taj okršaj 7. kola Mozzart Bet Superlige između najboljeg i najlošijeg tima na tabeli – 18-godišnji Južnokorejac Je Gen Kim. Mladi vezista, tek pristigao iz Čonbuka, dobio je u 79. minutu priliku od Alberta Rijere da zameni na terenu Dimitrija Šarića i tako debituje za crveno-bele.
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Za to kratko vreme stigao je da demonstrira navijačima deo kvaliteta koji poseduje. Pokazao je da lepo kontroliše loptu, da ima dobar pregled igre. Uostalom, posle njegovog centaršuta, koji je zakačio neko od igrača Zemuna, lopta je završila kod Abu Fanija i Izraelac je pogodio za 2:0.
“Sanjao sam da igram utakmicu u Evropi. Čast mi je što sam dobio šansu da je odigram u ovom dresu. Veliki broj navijača je došao ovde da nas podrži, bodrili su nas strastveno. Mislim da je sjajno što smo odigrali utakmicu koja je opravdala njihovu podršku”, kazao je Kim posle utakmice za klupsku televiziju.
19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)
Oseća azijski tinejdžer potrebu da popuni velike kopačke. Prethodna dva njegova sunarodnika koji su igrali za Zvezdu ostavili su dubok trag.
“Prvo je pre mene ovde bio In Bom Hvan, pa Jung Vu Seol. Sada želim da budem treći igrač iz Južne Koreje koji će da pomogne Zvezdi da osvoji veliki broj trofeja”, poručio je Kim.
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MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
Nedelja
Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)
/Ivanić 57, Abu Fani 90/
IMT - Mladost 2:0 (1:0)
/Tienderbeogo 37, Keita 84/
Ponedeljak
19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)
***Kvote su podložne promenama