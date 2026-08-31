(©Starsport)
Železničar na Čika Dači 9. septembra
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Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:46
Odloženi meč iz drugog kola Mozzart Bet Superlige
Četiri utakmice Mozzart Bet Superlige iz uvodnih kola su odložene zbog obaveza srpskih predstavnika na evropskoj sceni. A, sada je na direktoru takmičenja Aleksandru Piviću da reši nimalo lagano enigmu gde ta četiri meča da „udene“ u zgusnuti raspored.
Jednu nepoznatu je rešio: Radnički iz Kragujevca i Železničar će svoj odloženi duel iz 2. kola prvenstva igrati 9. septembra. Za taj meč je sada već poznat termin, dok se za tri preostale još traže najbolja rešenja.
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Tabela će se kompletirati kada se odigraju i mečevi Radnik – Crvena zvezda (3. kolo), Radnički Niš – Partizan (4. kolo) i Železničar – Crvena zvezda (5. kolo).
Jedino Vojvodina, iako je igrala četiri utakmice na međunarodnoj sceni, nije odložila nijedan meč u Mozzart Bet Superligi.
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