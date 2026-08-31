Železničar na Čika Dači 9. septembra

Četiri utakmice Mozzart Bet Superlige iz uvodnih kola su odložene zbog obaveza srpskih predstavnika na evropskoj sceni. A, sada je na direktoru takmičenja Aleksandru Piviću da reši nimalo lagano enigmu gde ta četiri meča da „udene“ u zgusnuti raspored.

Jednu nepoznatu je rešio: Radnički iz Kragujevca i Železničar će svoj odloženi duel iz 2. kola prvenstva igrati 9. septembra. Za taj meč je sada već poznat termin, dok se za tri preostale još traže najbolja rešenja.