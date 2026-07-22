Predlog kazne za nasilne reakcije Argentinaca: Suspendovati Paredesa i Molinu na godinu dana

Kada je finale Mudnijala završeno, a Španija postala svetski prvak, bili su Argentinci razjareni kao kada toreadori i matadori pred bika iznesu crvenu plahtu. Nisu mogli da se obuzdaju pojedinci, najgrublji su bili Leandro Paredes i Nauel Molina.

Od desnog beka Atletiko Madrida i argentinske reprezentacije sve je počelo. Udario je pesnicom Rodija, dok je Leandro Paredes uhvatio Erika Garsiju za vrat i Gavija bacio na zemlju. Ružne scene, krajnje nepotrebne, a Ditmar Haman zna na koji način bi kaznio takvo ponašanje.