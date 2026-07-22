Predlog kazne za nasilne reakcije Argentinaca: Suspendovati Paredesa i Molinu na godinu dana
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 12:57
Gavi nije saglasan, misli da je i to sastavni deo fudbala…
Kada je finale Mudnijala završeno, a Španija postala svetski prvak, bili su Argentinci razjareni kao kada toreadori i matadori pred bika iznesu crvenu plahtu. Nisu mogli da se obuzdaju pojedinci, najgrublji su bili Leandro Paredes i Nauel Molina.
Od desnog beka Atletiko Madrida i argentinske reprezentacije sve je počelo. Udario je pesnicom Rodija, dok je Leandro Paredes uhvatio Erika Garsiju za vrat i Gavija bacio na zemlju. Ružne scene, krajnje nepotrebne, a Ditmar Haman zna na koji način bi kaznio takvo ponašanje.
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Argentince bi za nasilno ponašanje „nagradio“ jednogodišnjim hlađenjem, pa nek se tako ponašaju opet kada se vrate, ako bi se vratili na teren.
„Moraju da budu kažnjeni i prema njima ne bi trebalo da budu blagi. Obojicu bih suspendovao na 12 meseci“, rekao je Ditmar Haman i dodao:
„Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo. Suspendovao bih ih na godinu dana, pa neka onda odluče da li žele da se vrate. Uništili su dobar deo reputacije i naklonosti koju su stekli, a nju su imali u velikoj meri zahvaljujući Mesiju“.
Već je FIFA pokrenula disciplinski postupak, Nemac se nada da će biti nemislosrdna, a sve sasvim drugačije vidi Gavi. Iako ga je Leandro Paredes posle koškanja „prizemljio“ u Njujorku, nije saglasan sa Ditmarom Hamanom. Ne mislim da kazna treba da bude drakonska.
„Ne, da vam kažem istinu, ne mislim da bi trebalo da budu suspendovani. Razumem da to nije lepa slika za decu, ali postoji i ta strana fudbala koja je malo nasilnija. Možda bi bilo logičnije da su isključeni tolkom utakmice i to je to. Ali, kao što sam rekao, na kraju krajeva to je sastavni deo fudbala“, zaključio je Gavi.