PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Zvezda je desetkovana, ali može do bodova
Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 15. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Svetske kladionice smatraju da je Juventus prvi favorit za osvajanje drugog po jačini UEFA takmičenja. To je priličan teret za Bjankonere, koji pružaju promenljive partije („demoliraju“ NEC, remiziraju sa Kaljarijem), ali i Selta ima istu sklonost. Možda je najbolje gađati 0-2.
Ukupno golova
Ovo je jedna od utakmica u Mozzart RELAX ponudi. Borac je pretprošlo izdanje ligaške faze ovog takmičenja otvorio upravo protiv Panatinaikosa u Banjaluci i bilo je 1:1. Remi bi i sada bio ogroman uspeh za Krajišnike, međutim, Deteline su u prilično dobroj formi i kec je najizvesniji. Kvotu pojačajte kombinacijom sa 2-4.
Mozzart kombinazzije
Daleko od toga da je Ajaks savršen, ali roster mu je pun prekaljenih internacionalaca, koji su navikli na zapaljivu atmosferu kakva ih očekuje na Poljudu i znaće da kvalitet pretvore u pobedu. Hajduk bi eventualno mogao do pogotka, pa uz dvojku razmislite i o kombinaciji sa GG.
Konačan ishod
Benfika je u prvom kolu „preslišala“ Milan, dok je Seltik kod kuće izgubio od Ferencvaroša i taj poraz je potvrdio da je u dubokoj krizi. Orlove, koji imaju i bolji međusobni bilans, baš briga za nedaće Kelta i kec nema alternativu, a ako želite bolju kvotu gađajte KMB 1&3+ i opustite se uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Lugano je novembra 2024. odavanjem počasti stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu izmamio brojne simpatije, ali niti je tada TSC bio popustljiv (4:1), niti će to biti slučaj sa Crvenom zvezdom. Uprkos kadrovskim problemima crveno-belih gađajte dvojku, a ako ne želite GG3+. I jedno i drugo brže dolazi uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Milan je potpuno podbacio na startu Lige Evrope, međutim, Salcburg je daleko od nivoa Benfike, koja se u prvom kolu prošetala San Sirom (2:0), tako da bi Rosoneri morali da nadoknade bodove koje su tada izgubili. Ukoliko zazirete od dvojke (a ne bi trebalo jer je gura Mozzart RELAX) oslonite se na kombinaciju I1-3&II1-3.
Konačan ishod
Portugalski Torense je jedini drugoligaš u LE, ali to ga nije sprečilo da na evropskom debiju trijumfuje u Lilestremu. Sanderlend sigurno neće da ga potceni i realno je da odnese čitav plen, s tim da ne očekujemo goleadu. Kvota na kombinaciju 2&0-3 definitivno vredi rizika.
Mozzart kombinazzije
Niz od pet poraza u svim takmičenjima domaći su prekinuli u nedelju, ali treneru Marselja Brunu Ženesjou i dalje se drma klupa, mada on tvrdi da ne razmišlja o ostavci. U takvoj situaciji igračima nije lako da se fokusiraju, ali jednom mora da im krene, pa reskirajte s kecom koji zahvaljujući Mozzart RELAX-u prolazi čim Francuzi povedu sa dva gola.
Konačan ishod
Dobra vest za Bešiktaš je to što će biti jači za Dušana Vlahovića, koji se oporavio od povrede zbog koje je preskočio utakmice Srbije u Ligi nacija. Loša je to što Hofenhajm želi da prekine seriju od tri poraza u nizu (pet u poslednjih šest utakmica). Bolje je da ih obiđete.
Konačan ishod