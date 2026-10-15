Montero najbolji u petom kolu

Jam Madar iz Makabija iz Tel Aviva ostvario je drugi najbolji indeks korisnosti (31), iako je njegov tim izgubio na gostovanju Barseloni rezultatom 90:87. Madar je postigao 22 poena, uz šut za dva 5/6, za tri 3/5 i sa linije slobodnih bacanja 3/4. Dodao je tri skoka i četiri asistencije, a nad njim je napravljeno osam faulova.

Dario Šarić iz Efesa i Ante Žižić iz Bešiktaša završili su kolo sa indeksom korisnosti 28. Šarić je postigao 21 poen, uz šut za dva 6/9 i besprekornih 9/9 sa linije slobodnih bacanja. Zabeležio je i šest skokova, jednu asistenciju, dve ukradene lopte i sedam iznuđenih faulova, ali je Efes na svom terenu poražen od Bajerna rezultatom 101:93. Žižić je upisao 17 poena, uz šut za dva 6/9 i slobodna bacanja 5/6, kao i pet skokova, četiri asistencije i pet iznuđenih faulova. Bešiktaš je izgubio na gostovanju Hapoelu iz Tel Aviva rezultatom 100:82.

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Tajson Etjen iz Pariza kompletirao je listu najboljih pojedinaca petog kola sa indeksom korisnosti 27. Postigao je 23 poena, uz dva skoka, sedam asistencija, jednu ukradenu loptu i sedam iznuđenih faulova, ali je Pariz na svom terenu poražen od Virtusa rezultatom 96:94 i to tako što je baš ono promašio trojku za pobedu.

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Najbolji asistent petog kola je plejmejker Crvene zvezde Kris Džons, koji je imao devet uspešnih dodavanja za poene. Ujedno je dao i koš za pobedu crveno-belih protiv Asvela u gostima (84:82).