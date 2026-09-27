Hejbjerg kritikovao pa se izvinjavao, Rimer još nema odgovor ko je prvi golman

Problem je ovih dana izazvao vezista Marselja Pjer Emil Hejbjerg, koji je direktno napao Rimerovu taktiku, tačnije odluku da na meču sa Norvežanima igra u paru sa Mortenom Hjulmandom na sredini terena.

"Slon je u staklarskoj radnji. Problem je što imamo dva igrača u sredini terena koji imaju isti profil. Možda bi selektor trebalo da izabere jednog, a drugog ostavi na klupi. Na kraju, moramo da mislimo šta je najbolje za tim, a ne naše lične interese. Nisam ponosan na sebe što moram ovo da kažem, ali na treneru je da pronađe postavu koja mu najviše odgovara. Nije na meni da odlučujem ko će igrati. Opet kažem, ova veza ne funkcioniše, pomalo je sramotno sve ovo", rekao je Hejbjerg.

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Uoči večerašnjeg okršaja sa Velsom na Parkenu, shvativši šta je uradio, Hejbjerg je rešio da se javno izvini selektoru Rimeru.

"Žao mi je zbog izjave jer imam veoma bliske odnose sa Mortenom i Brajanom i svestan sam prašine koja se zbog ovoga digla oko nacionalnog tima. Izvinjavam se zbog svega. I ja sam čovek, onaj koji voli reprezentaciju, Dansku, fudbal. Kada sam razočaran posle poraza, naročito posle snažnog povratka i prošuštenog Mundijala, emocije me preplave i ponekad kažem nešto nepromišljeno. Nemam problem da igram pored Mortena. On je talentovan igrač kog jako poštujem i sa kim se dobro slažem. On je neko ko će poput mene dati sve za Dansku", poručio je Hejbjerg.

On je takođe pokušao da se dodatno opravda rekavši da su on i Hjulmand igrali dobro u drugom poluvremenu meča sa Norvežanima.

"Ono na šta sam pokušao da aludiram je da smo vrlo sličan tip igrača na terenu i da povremeno nismo uspevali da izvučemo najbolje iz našeg partnerstva, što bi bilo od koristi timu. Ponekad ulazimo u isti prostor previše. Trener nam je skrenuo pažnju na to i napravio promene, tako da ćemo nastaviti to da sledimo. Naravno da ubuduće mogu da igram sa Mortenom i uvek ću dati sve za selektora, tim i Dansku, bez obzira na kojoj sam poziciji i sa kim igram. Sada je na nama da se fokusiramo na Vels na Parkenu kako bismo navijačima podarili pobedu. Pravimo greške, učimo, hajde da se iskupimo za poraz", rekao je vezista Danske.

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Na drugoj strani Brajan Rimer je pričao o situaciji sa golmanima. Protiv Norveške je branio Filip Jorgensen, a na klupi su bili Mads Hermansen i Andreas Jungdal.

"Želim da budem vrlo jasan, nismo izabrali prvog golmana. Na prvom meču je branio Jorgensen i mislim da je uradio neke dobre stvari. Bilo je momenata kada je mogao da bude i bolji, ali imao je sjajnu odbranu koja nas je držala u igri u važnom trenutku. Mogao je ponekad da brže odigrava, ali to je fudbal, nije sve savršeno. U ovom ciklusu imamo još tri utakmice, videćemo ko će braniti. Bez obzira ko je na golu, to ne znači da smo izabrali prvog golmana. Ne verujem da ćemo u skorije vreme. Oni su suviše slični, u godinama, izdanjima i potencijalu. Mislim da je prednost za Dansku da situaciju sa golmanima drži otvorenom", smatra Rimer, koji na ovom meču neće moći da računa jedino na Andreasa Grenbeka koji se povredio na meču sa Norvežanima, pa je posle toga napustio kamp reprezentacije.