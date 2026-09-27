Šta muči Itudisa pred Zvezdu? Povrede, Blatov odlazak, traži se još jedan bek...
Vreme čitanja: 4min | ned. 27.09.26. | 10:00
Trener Hapoela iz Tel Aviva ima svašta na tapetu
Nije dobro počela sezona za Hapoel iz Tel Aviva. Ekipa Dimitrisa Itudisa doživela je poraz u finalu Superkupa Izraela od Makabija iz Tel Aviva i ostala bez trofeja, a zatim i "kod kuće" - igraju domaće utakmice u Sofiji - izgubila od minhenskog Bajerna na startu Evrolige. U subotu su odmerili snage sa Hapoel Ber Ševom u četvrtfinalu Liga kupa, koju su savladali veoma lako, ali nisu igrali sa kompletnim timom jer je grčki stručnjak odmarao sve nosioce igre pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi (utorak, 20.00).
Za početak, Hapoel mora da igra bolju odbranu. Mnogo bolju od onoga što su prikazali protiv Bajerna u četvrtak.
"Poraz u četvrtak bio je težak, ali to je sport. Naravno, nismo hteli da izgubimo, ali moramo sada da se vratimo na pravi put. Kako ćemo to da uradimo? Zajedno, uz solidarnost i zajedništvo na terenu, pre svega da igramo dobru odbranu. Treba da pravimo dobre situacije u napadu i da sve krene od dobre odbrane. Imamo kvalitet i sposobnost da to uradimo", kaže Itudis za izraelski "Sport5".
Izabrane vesti
Letos je ekipu pojačao izraelski plejmejker Tamir Blat, koji je stigao kao zamena za Jama Madara jer je njegov saigrač iz reprezentacije prešao u Makabi, ali se odmah pričalo kako bi mogao da ode na jednogodišnju pozajmicu. To je i želja sina Dejvida Blata, koji je trenutno povređen.
"I dalje je otprilike ista situacija sa njim, pokušavamo da procenimo sada kakva je situacija sa njegovom povredom. Nažalost, bila je to veoma ozbiljna i nezgodna povreda. Procenićemo situaciju i videti kada se vrati. Trenutno stvari sa njegovom povredom idu nabolje, ali verujem da će mu biti potrebno još oko dve nedelje da se oporavi. Da li će se priključiti ekipi? Razumem interesovanje i to je dobro pitanje", započeo je na tu temu Itudis.
Utorak, 20.00 – (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
Očekivalo se da grčki stručnjak računa na njega jer je domaći igrač.
"Navijači Hapoela iz Tel Aviva treba da znaju da su uprava kluba i stručni štab od početka, od mog dolaska, dobro vodili računa o izraelskim igračima. Nemamo mnogo mogućnosti kada je izbor domaćih igrača u pitanju i otkako sam došao u Hapoel razgovarao sam sa mnogo izraelskih košarkaša. Neki od njih su izabrali druge klubove, ali nama je veoma stalo do njih i to se vidi i kroz brojke, odnosno kroz to koliko se izraelski igrači ovde razvijaju. Ali imamo i druge ciljeve, a to je da pobeđujemo. Zato je Tamir Blat, takođe izraelski igrač, važan i za nas i za izraelsku reprezentaciju. Prvo ćemo proceniti njegovu situaciju, a zatim i njegovu želju da već u prvoj godini ugovora sa Hapoelom igra u inostranstvu. Imamo vremena da procenimo situaciju do njegovog povratka na teren".
Hapoel trenutno ima 23 igrača u rosteru, računajući i one koji su povređeni, a taj broj trebalo bi da se skrati.
"Cilj nam je da imamo roster od 17 ili 18 igrača. Imamo igrače koji pregovaraju sa drugim klubovima, neću govoriti ko su i o čemu se radi. Osim toga, tu su zahtevi koje donose duple nedelje i putovanja, kao i sva takmičenja u kojima učestvujemo. Važno je da imamo širok roster i da možemo da pravimo rotacije. Pokušavamo da još neke igrače uvedemo u ritam, kao što smo danas uradili sa Kadinom Karingtonom".
Iako se trenutno pominju odlasci igrača, Hapoel bi mogao da izađe na tržište i dovede još jednog beka jer nisu zadovoljni jednim od letošnjih pojačanja. Kako piše "Sport5", u Hapoelu postoji razočaranje onim što je do sada pokazao Judžin Džerman. Hapoel ima opciju da raskine ugovor sa američkim igračem u decembru, što će najverovatnije uraditi, pa iako nije doneta konačna odluka o budućnosti ovog igrača, u Tel Avivu već češljaju tržište i gledaju ima li pravog košarkaša da dođe kao novo pojačanje na poziciji beka.
Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan
Istovremeno, u klubu su optimistični da će Džejkob Topin uskoro dobiti izraelsko državljanstvo, što bi moglo da utiče na formiranje sastava u nastavku sezone. Uskoro bi trebalo da bude pozvan na razgovor - kako oni kažu, intervju - čime bi završio proces dobijanja izraelskog državljanstva i postao domaći igrač.
Svašta zanimljivo se dešava u Hapoelu, a sezona je tek počela... Sada im sledi gostovanje Crvenoj zvezdi, pa onda verovatno rešavanje svih ovih problema.