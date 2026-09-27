Šta muči Itudisa pred Zvezdu? Povrede, Blatov odlazak, traži se još jedan bek...

Letos je ekipu pojačao izraelski plejmejker Tamir Blat, koji je stigao kao zamena za Jama Madara jer je njegov saigrač iz reprezentacije prešao u Makabi, ali se odmah pričalo kako bi mogao da ode na jednogodišnju pozajmicu. To je i želja sina Dejvida Blata, koji je trenutno povređen.

"I dalje je otprilike ista situacija sa njim, pokušavamo da procenimo sada kakva je situacija sa njegovom povredom. Nažalost, bila je to veoma ozbiljna i nezgodna povreda. Procenićemo situaciju i videti kada se vrati. Trenutno stvari sa njegovom povredom idu nabolje, ali verujem da će mu biti potrebno još oko dve nedelje da se oporavi. Da li će se priključiti ekipi? Razumem interesovanje i to je dobro pitanje", započeo je na tu temu Itudis.

Utorak, 20.00 – (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

Očekivalo se da grčki stručnjak računa na njega jer je domaći igrač.

"Navijači Hapoela iz Tel Aviva treba da znaju da su uprava kluba i stručni štab od početka, od mog dolaska, dobro vodili računa o izraelskim igračima. Nemamo mnogo mogućnosti kada je izbor domaćih igrača u pitanju i otkako sam došao u Hapoel razgovarao sam sa mnogo izraelskih košarkaša. Neki od njih su izabrali druge klubove, ali nama je veoma stalo do njih i to se vidi i kroz brojke, odnosno kroz to koliko se izraelski igrači ovde razvijaju. Ali imamo i druge ciljeve, a to je da pobeđujemo. Zato je Tamir Blat, takođe izraelski igrač, važan i za nas i za izraelsku reprezentaciju. Prvo ćemo proceniti njegovu situaciju, a zatim i njegovu želju da već u prvoj godini ugovora sa Hapoelom igra u inostranstvu. Imamo vremena da procenimo situaciju do njegovog povratka na teren".