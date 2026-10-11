PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Šta kažete za keca na Enfildu i dvojku na Milan?
Vreme čitanja: 1min | ned. 11.10.26. | 11:13
Pročitajte nekoliko predloga za 11. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Neprirodno deluje da je Troa ispred Marselja, makar za jedan korak. Nažalost slavnog kluba sa Velodroma, to je realnost posle samo jedne pobede u dosadašnjem toku Lige 1 i čak četiri vezana poraza. Na dva od prethodna tri gostovanja ovom rivalu Marselj je slavio, a navijači su uvereni da bi zbog veličine kluba i tradicije mogao opet.
Konačan ishod
Kopenhagen je uverljivo ušao u prvenstvo, lider je trke, najviše je dosad pokazao, ali sad gostuje timu koji jedini u Danskoj ne zna za poraz. Midtjiland je u poslednjih godinu i po dana bolje prolazio u derbijima, uz to gosti iz glavnog grada ne znaju za pobedu na njegovom terenu u minulih sedam susreta, pa je bolje da ovaj par preskočite, jer je teško oceniti ko je bliži bodovima.
Konačan ishod
Valjda je vreme da i Valensiji krene. Na Mestalji su posle lošeg početka sezone promenili trenera, umesto Karlosa Korberana angažovali Havijera Agirea, koji će misiju spasavanja početi na El Sardineru. Rasing jeste tipično domaćinska ekipa, ali su gosti kvalitetniji i impuls koji su dobili angažmanom novog trenera možda pretoče u osvajanje makar boda.
Dupla šansa
Radomir Koković protiv bivšeg kluba. Onog u kome je okončao igračku i gradio trenersku karijeru. Železničar je daleko kvalitetniji od Zemuna, jer ove sezone nije slavio ni na jednom gostovanju. Red je da upiše prvu trojku van Pančeva. Uostalom, jedina dva trijumfa u gostima u 2026. Železničar je ostvario u Subotici i Ivanjici, protiv ekipa koje više nisu deo Mozzart Bet Superlige.
Konačan ishod
Veliki derbi Atine za kraj šestog kola prvenstva Grčke Panatinaikos čeka kao lider, sa svih pet pobeda, dok je Olimpijakos već dva puta kiksnuo, ali će sad imati prednost domaćeg terena. Jedino što se čini izvesnim jeste opcija sa malim brojem golova. U poslednjih deset okršaja ovih timova čak devet puta je prošla igra 0–2 gola.
Ukupno golova
Meč sa dosta naboja. Ionako je derbi, a sad ima posebnu dimenziju, pošto je utvrđeno da je Siti kršio propise i zato mu se na Enfildu sprema vruća dobrodošlica. Sva tri okršaja prošle sezone (dva u Premijer ligi, jedan u FA kupu) dobio je tim iz Mančestera, ali Liverpul kod kuće u prvenstvu ne zna za poraz od 8. februara, kada su ga baš plavo-beli dobili 2:1. Sad bi mogao da usledi revanš.
Konačan ishod
Još Milan ne zna za poraz u Seriji A. Ostvario je tri pobede, dvaput igrao nerešeno i u dobrom ritmu je stigao u Ređo Emiliju. Protivnik je baš nezgodan, jer je Sasuolo dobio sve utakmice na domaćem terenu ove sezone (po dve u prvenstvu i Kupu Italije) i neporažen je u susretima sa Rosonerima kod kuće u poslednja tri okršaja. No, Milan je Milan i ovde je dvojka prvi izbor, uz verovatno veliki broj golova.
Konačan ishod