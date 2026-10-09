PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Verderov crni petak
Vreme čitanja: 1min | pet. 09.10.26. | 11:17
Pročitajte nekoliko predloga za 9. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Posle (očekivanog) poraza od Bajerna u Superkupu Dortmund je nanizao šest pobeda u različitim takmičenjima i po tome je bez premca u Nemačkoj. Verder mu leži i u trenutnim okolnostima ovde nema šta da traži, a keca (koji uz Mozzart RELAX dolazi čim Milioneri povedu sa dva gola) nadogradite sa 2-6 ukoliko želite da malo pojačate kvotu.
Konačan ishod
PSV je na pauzu otišao sa porazom na gostovanju Tventeu, prvim u dosadašnjem delu šampionata. Herenven je demolirao Spartu u Roterdamu, ali to nije dovoljno da posumnjamo u keca. Domaći su na poslednjih 12 takmičarskih mečeva kod kuće primili bar po gol, pa tipujte i na 1&GG.
Konačan ishod
I današnja utakmica iz Čempionšipa nalazi se u Mozzart RELAX ponudi. Samo je Svonsi ispred Vest Hema i Midlsbroa, a i pre početka prvenstva bilo je jasno da će Čekićari biti jedan od glavnih kandidata za promociju. Međutim, Kvins Park Rendžers osvojio je samo dva boda manje i u seriji je nerešenih ishoda, pa ako nećete keca izaberite 0-2 gola.
Konačan ishod
Radi se o okršaju ekipa koje nastoje da se pomere sa pozicija koje vode u doigravanje za opstanak i podela bodova ne odgovara nikome. Rostov je tokom pauze promenio trenera - umesto Španca Albe došao je Dmitrij Kiričenko, koji je već imao iskustva u ovom klubu. Probajte keca.
Konačan ishod
Poslednjih godina Lans je bolje prolazio sa Lionom na strani, što je bilo nezamislivo. Gosti su u mnogo boljoj formi, a pritom je iznenadan odlazak Dina Topmelera ostavio severnjake u blagom šoku, tako da dvojka i kombinacija X2&2+ imaju smisla. Budite hrabri i gađajte ishod, a ako gosti steknu prednost od bar dva pogotka Mozzart RELAX vam omogućava da se opustite.
Konačan ishod
Braga, koja ima utakmicu manje nego protivnik zabeležila je obe pobede pred svojim navijačima, ali je igrala sa ekipama koje su mnogo slabije od Sportinga (Gimarais i Estoril). Lavovi su jedan od tri neporažena kluba (druga dva su Porto i Santa Klara) i mi očekujemo dvojku, koju i ovde brže štiklirate uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Posle šest kola na vrhu tabele je debitant Amed, sa istim brojem bodova kao i Galatasaraj, ali i znatno boljom gol-razlikom. Šampion večeras ima priliku da to promeni, barem do sutra. Gosti su bez poraza, a kako su skloni remijima mogu da budu nezgodni. Vredi rizikovati sa X-1.
Poluvreme - Kraj
Dok je na pitanje ko će direktno u elitu odgovoreno odavno, pa svi u Korku mogu da se opuste, borba za plasman u doigravanje rešava se danas i sledećeg petka. UCD je trenutno treći, ali nije osigurao tu poziciju. Longford može da ga stigne, baš kao i Keri i Atlon. Preskočite.
Konačan ishod