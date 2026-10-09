Seru Girasi (Dortmund) na meču sa Verderom
Seru Girasi (Dortmund) na meču sa Verderom
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Verderov crni petak

Vreme čitanja: 1min | pet. 09.10.26. | 11:17

Pročitajte nekoliko predloga za 9. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
NEMAČKA 1 | 20:30
Dortmund - Werder
ID: 10017163

Posle (očekivanog) poraza od Bajerna u Superkupu Dortmund je nanizao šest pobeda u različitim takmičenjima i po tome je bez premca u Nemačkoj. Verder mu leži i u trenutnim okolnostima ovde nema šta da traži, a keca (koji uz Mozzart RELAX dolazi čim Milioneri povedu sa dva gola) nadogradite sa 2-6 ukoliko želite da malo pojačate kvotu.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 20:00
PSV - Heerenveen
ID: 10016685

PSV je na pauzu otišao sa porazom na gostovanju Tventeu, prvim u dosadašnjem delu šampionata. Herenven je demolirao Spartu u Roterdamu, ali to nije dovoljno da posumnjamo u keca. Domaći su na poslednjih 12 takmičarskih mečeva kod kuće primili bar po gol, pa tipujte i na 1&GG.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Fiksevi dana
ENGLESKA 2 | 21:00
West Ham - QPR
ID: 10016553

I današnja utakmica iz Čempionšipa nalazi se u Mozzart RELAX ponudi. Samo je Svonsi ispred Vest Hema i Midlsbroa, a i pre početka prvenstva bilo je jasno da će Čekićari biti jedan od glavnih kandidata za promociju. Međutim, Kvins Park Rendžers osvojio je samo dva boda manje i u seriji je nerešenih ishoda, pa ako nećete keca izaberite 0-2 gola.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.48)
Fiksevi dana
RUSIJA 1 | 18:30
Rostov - Akron Togliatti
ID: 10016672

Radi se o okršaju ekipa koje nastoje da se pomere sa pozicija koje vode u doigravanje za opstanak i podela bodova ne odgovara nikome. Rostov je tokom pauze promenio trenera - umesto Španca Albe došao je Dmitrij Kiričenko, koji je već imao iskustva u ovom klubu. Probajte keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.85)
Vredi probati
FRANCUSKA 1 | 20:45
Lens - Olympique Lyon
ID: 10017242

Poslednjih godina Lans je bolje prolazio sa Lionom na strani, što je bilo nezamislivo. Gosti su u mnogo boljoj formi, a pritom je iznenadan odlazak Dina Topmelera ostavio severnjake u blagom šoku, tako da dvojka i kombinacija X2&2+ imaju smisla. Budite hrabri i gađajte ishod, a ako gosti steknu prednost od bar dva pogotka Mozzart RELAX vam omogućava da se opustite.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.7)
Vredi probati
PORTUGALIJA 1 | 21:15
Braga - Sporting
ID: 10016649

Braga, koja ima utakmicu manje nego protivnik zabeležila je obe pobede pred svojim navijačima, ali je igrala sa ekipama koje su mnogo slabije od Sportinga (Gimarais i Estoril). Lavovi su jedan od tri neporažena kluba (druga dva su Porto i Santa Klara) i mi očekujemo dvojku, koju i ovde brže štiklirate uz Mozzart RELAX.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.3)
Vredi probati
TURSKA 1 | 19:00
Galatasaray - Kasimpasa
ID: 10016629

Posle šest kola na vrhu tabele je debitant Amed, sa istim brojem bodova kao i Galatasaraj, ali i znatno boljom gol-razlikom. Šampion večeras ima priliku da to promeni, barem do sutra. Gosti su bez poraza, a kako su skloni remijima mogu da budu nezgodni. Vredi rizikovati sa X-1.

Poluvreme - Kraj

Tip: X-1 (4.3)
Za izbegavanje
REP. IRSKA 2 | 20:45
UCD - Longford
ID: 10017296

Dok je na pitanje ko će direktno u elitu odgovoreno odavno, pa svi u Korku mogu da se opuste, borba za plasman u doigravanje rešava se danas i sledećeg petka. UCD je trenutno treći, ali nije osigurao tu poziciju. Longford može da ga stigne, baš kao i Keri i Atlon. Preskočite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)

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