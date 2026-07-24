PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Vikingur nam se iskupljuje

Vreme čitanja: 1min | pet. 24.07.26. | 11:45
Pročitajte nekoliko predloga za 24. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Iako su domaći treći, a njihovi protivnici četvrti bodovna razlika između njih je solidna, što je jedan od razloga da vam preporučimo keca. Drugi je činjenica da Dandalk na ovo gostovanje dolazi sa tri vezana prvenstvena poraza, ali kako ume sa Svecima razmotrite i 2-3 gola.
Konačan ishod
U pitanju je okršaj klubova sa dna tabele. Keri je osmi i ima četiri boda više nego „nosilac fenjera“. Očekivano, i jedni i drugi su mnogo uspešniji pred svojim navijačima, a Fin Harps je na strani zabeležio učinak 1-3-7. Kada se sve sabere savetujemo vam keca i malo pogodaka.
Konačan ishod
Samo je Halmstad trenutno slabije plasiran od Ergritea, ali su gosti u poslednje vreme uspeli da zabeleže nekoliko solidnih partija. No, to nije dovoljno da bismo imali i najmanju sumnju u trijumf domaćih. Vesteros je osvojio devet bodova više i očekujemo da uzme nova tri.
Konačan ishod
Vikingur brani titulu i vodi na tabeli sa pet bodova više od najbižeg pratioca KR Rejkjavika (s tim da je odigrao utakmicu manje od njega). Prošle subote oborio je mnogobrojne tikete pošto je izgubio na gostovanju poslednjeplasiranoj ekipi. Red bi bio da se iskupi kecom.
Konačan ishod
Baltika je prethodnu sezonu okončala na šestoj poziciji, što joj je najbolji plasman u klupskoj istoriji. CSKA je bio mesto iznad i mučio se sa ovim protivnikom (tvrda pobeda kod kuće, tvrd poraz na strani). Sve ovo najavljuje neefikasnu utakmicu, ali vi probajte s kecom.
Konačan ishod
Kork Siti je vezao tri poraza - u prvenstvu protiv Longforda, u prijateljskom meču sa Kardifom i u Kupu protiv Šemroka (posle produžetaka). Jasno nam je ukoliko želite da budete oprezni sa ovom utakmicom, međutim, mi ipak verujemo u pobedu gostiju. No, razmotrite i GG3+.
Konačan ishod
I jedni i drugi prošle sezone našli su se u grupi koja se borila za opstanak, ali nisu bili u ozbiljnoj opasnosti. Na žalost njihovih navijača, nisu mogli ni da konkurišu za Evropu bez obzira na plasman, jer nisu dobili UEFA licencu. Svi ishodi su realni, a vi tipujte na 3+.
Ukupno golova
Još jedan par sa dna neke tabele (u ovom slučaju finske), ali sada vam preporučujemo da ga preskočite. Jaro ima dva boda manje, međutim, vezao je pobedu i remi. SJK stiže sa dva poraza u nizu, no, njihov aprilski okršaj okončan je podelom bodova (1:1). Sve je moguće.
Konačan ishod