PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Zizu zadržava maksimalan učinak
Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 11:22
Pročitajte nekoliko predloga za 2. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Priznajemo da nismo verovali da će gostovanje Bosne i Hercegovine u Rumuniji doneti toliku količinu pogodaka (pobeda Zmajeva od 4:2). I na oproštaju Edina Džeka od reprezentacije očekujemo obostranu goleadu, međutim, Šveđani su lideri grupe, stoga je naš savet ipak dvojka.
Konačan ishod
Mada ova dva rivala ne važe za efikasne selekcije, na njihovim poslednjim međusobnim okršajima padalo je dosta pogodaka na obe strane. Čini nam se da je GG3+ i sada prilično dobar izbor, a malu prednost dajemo domaćima - kvote i za jednu i za drugu opciju su vrlo primamljive.
Konačan ishod
Tabela govori jedno, pošto Kork Siti vodi na njoj sa 26 bodova više nego što ih je osvojio protivnik, ali opuštenost gostiju upozorava na sasvim drugo. Pobunjenička armija vraća se u elitu posle jedne sezone, tako da do kraja prvenstva treba izbegavati njene mečeve na strani.
Konačan ishod
U jednom od derbija lider grupe dočekuje protivnika koji ima polovičan učinak. Francuzi su dobili prve mečeve pod vođstvom Zinedina Zidana, ali nešto neefikasnije nego što su navijači navikli, no, na mečevima sa Azurima poslednjih 14 godina dolazi GG3+, pa birajte to (uz Mozzart RELAX prolazi na poluvremenu ukoliko padne po pogodak na obe strane) ili keca.
Konačan ishod
Izabranici Vinčenca Montele doživeli su dva poraza, oba na domaćem terenu, s tim da je onaj u meču sa njegovim zemljacima bio posebno bolan (4:1). Belgijanci su slavili protiv Italijana i namučili Francuze, protiv kojih su poklekli tek u finišu. Ovde su favoriti, možda uz 3+. Mozzart RELAX vam garantuje keca čim Đavoli povedu sa dva gola razlike).
Konačan ishod
Posle minimalne pobede u Budimpešti očekivali smo da će Ukrajina savladati i Gruziju, ali je utakmica okončana bez pogodaka. Severnu Irsku, sa kojom deli lidersku poziciju dočekuje u Trnavi. Kec ima malu prednost, dok su njihovi okršaji kao po pravilu izuzetno neefikasni.
Konačan ishod
Mozzart RELAX je recept za opuštanje i kada se radi o ovom duelu. Momci Mirka Vučinića nisu lako došli do pobeda nad Kiprom i Jermenijom, ali su one unele veliku dozu optimizma među Hrabre sokolove, koji vode na tabeli. Za njih bi bilo veoma opasno da polete previsoko, no, realno je da trijumfuju i u Rigi jer je rival osvojio samo bod.
Konačan ishod
Po bod i gol-razlika 0:1 učinak je oba rivala u prva dva kola. Verujemo da vam je jasno šta je naša prva preporuka (0-2), a druga bi mogla da bude 0-1, za šta je kvota jednostavno neodoljiva. Što se konačnog ishoda tiče Mađari imaju malu prednost (i ovde vam Mozzart RELAX "gura" tiket), ali razmotrite i 1X&0-2.
Ukupno golova