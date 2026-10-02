Podsetimo, investitori iz Abu Dabija, predvođeni šeikom Mansurom Bin Zajedom , Građane su preuzeli još 2008. i u međuvremenu u klub upumpali stravično mnogo novca. Kako je Premijer liga utvrdila, samo na osnovu friziranih ugovora više od milijardu evra u periodu od 2009. do 2018. A, to je samo onaj deo novca koji su šeici želeli da sakriju.

U prevodu: ako nam uzmete mnogo – mi odosmo. A, malo ko sa sobom nosi toliko pune kofere kao Emirati.

Prema istim navodima, lideri UAE su britanskim kolegama diplomatskim rečnikom poručili da bi ozbiljna kazna za Siti – klub u vlasništvu investicionog fonda iz Abu Dabija – mogla da utiče na “ apetit za velike investicije i preuzimanje obaveza u Ujedinjenom Kraljevstvu ”.

Sada se očekuje drakonska kazna, minimalno bi se merila desetinama miliona evra, a i to je samo globa nadležnih organa. Ako bi Siti tužili i oštećeni klubovi, pa i igrači, teško je i proceniti koliko bi mogao da ispadne ukupan ceh.

Naravno da bi to onda uticalo na “apetit za investicije” Emirata. Prema podacima Blumberga, u poslednjih pet godina oni su u važne sektore u Ujedinjenom Kraljevstvu, poput odbrane, nauke i tehnologije, uložili više od 36.000.000 evra. Za njih – sića, ispodprosečan igrač Sitija. U oktobru su bili zakazani i razgovori dve zemlje oko jače saradnje.

Videćemo kakva će biti reakcija britanske Vlada. Blumberg tvrdi da su pobesneli čim su čuli ove reči, jer jasno je da su u UAE znali da Siti krši pravila Premijer lige i deceniju odbijali da prihvate bilo kakvu krivicu. Treba ipak istaći da je novi premijer Britanije Endi Burnam rekao da bi bilo “veoma zabrinjavajuće” kada bi fudbal u Engleskoj izgubio vlasnike iz Emirata. Govorio je naravno o predlozima da se šeici prinude da prodaju Siti.

Konačna presuda o ovom slučaju očekuje se tek u januaru.