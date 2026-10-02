Sreća za Barselonu: Rafinja nije teže povređen

Alarmi su se na Kamp Nouu popalili kada je Brazilac napustio teren protiv Australije, naročito zbog činjenice da nije prvi put da se Rafinja tokom reprezentativnih dužnosti suočava sa istim problemom.

Nije Kataloncima bilo pravo, spremali su se da podrobno ispitaju kako je došlo do povrede... Bili su svesni činjenice da je Karlo Ančeloti, trofejni trener Real Madrida držao Rafinju u igri u prvoj od dve utakmice sa Australijom (postojale insinuacije u javnosti da Karleto kao veliki madridista želi da vrati umornog Rafinju Barseloni), ali danas su dobili srećne vesti.

Nekadašnji fudbaler Lidsa se iz Australije u Barselonu prevremeno vratio u četvrtak popodne, danas proveo sat vremena na pregledima koji nisu isključili Rafinju iz konkurencije za dolazeći meč protiv Hetafea zakazan za 10. oktobar. Ipak, u klubu ne žele ništa da rizikuju, a Hansi Flik nema nameri da ga pošto poto vraća na teren. To će učiniti samo ako Brazilac bude 100% spreman.

Rafinja igra fudbal života o čemu svedoči i sulud učinak od 14 golova i tri asistencije na sedam nastupa u španskoj Primeri i jednoj utakmici u Ligi šampiona.