Flik o Jamalu: Sve je u redu, ni ja se ne smejem svaki dan

Žezusa, naravno, neće biti na terenu, ali Brazilac će svakako biti na tribinama stadiona Kamp Nou i posmatrati susret u kojem se očekuje da trener Hansi Flik na teren izvede praktično istih 11 koji su pobedili Atletik Bilbao, što znači da Rafinjom i Ferminom Lopezom napred, te Laminom Jamalom i Entonijem Gordonom po bokovima. Rodri će još morati da sačeka na start, što znači da će u sredini biti Mark Bernal i Pedri.

21.30: (1,10) Barselona (11,0) Rajo Valjekano (18,0)

Hansi Flik imaće to zadovoljstvo da računa i na iskusnog veznjaka Frenkija de Jonga, mada ističe da se sa njim mora biti strpljiv.

"Važno je da ga pratimo iz dana u dan. Imamo pred sobom veoma dugu i napornu sezonu, Frenki je veliki igrač i svakako će nam biti potreban na svim frontovima", kaže Flik.

U protekla dva kola u pozitivnom svetlu istakao se Rafinja, to je posebno zadovoljilo nemačkog stručnjaka.

"Kada igra na poziciji devetke, on je taj koji započinje presing i radi to zaista veoma dobro. On je jedan od lidera na terenu, njegova realizacija u ovom trenutku je veoma dobra. Fermin je tu uz njega da postiže golove, to je takođe pozitivna stvar", dodao je Flik.

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Navijači s nestrpljenjem očekuju da u petu brzinu upali i reprezentativac Španije, Lamin Jamal.

"Na treningu, Lamin je odličan, mislim da je na pravom putu da se vrati u staru formu i mi smo tu da mu pomognemo i podržimo ga. Na prvoj utakmici igrao je sat vremena, a na drugoj je ostao na terenu svih 90 minuta", kaže trener Barselone.

Mnogi su primetili da je Jamal izgubio onu vedrinu na terenu, da se u poslednje vreme retko smeje. Flik kaže da nema ništa što bi ukazivalo da postoji neki značajniji problem.

"Uvek je dobro kada vidite nasmejanog igrača, ali nisu svi dani isti. Ni ja se ne smejem svaki dan. Igrao je na Svetskom kupu, imao ozbiljnu povredu, onda se vratio posle tronedeljne pauze i počeo da trenira sam nama. Možda na prvom meču nije bio na svom najvišem nivou, ali bio sam srećan što može da počne utakmicu. Protiv Atletika je onda odigrao 90 minuta, dobro je to za njega u ovoj fazi. Videli smo da kako igra na svom uobičajenom nivou, u nekim momentima je pokazivao visoku klasu", jasan je Flik.

Za goste iz Madrida najveća muka je zbog toga što još ne znaju da li će naredni meč sa Rasingom iz Santandera moći da igraju na svom stadionu. Poznato je da svi stadioni moraju da prođu rigoroznu kontrolu koja se tiče bezbednosti svih aktera, inspekcija je imala više zamerki na uslove na stadionu u Valjekasu, pa se očekuje da ponovo izađe na teren i donese odluku o tome da li će Rajo moći tamo da bude domaćin.

"Užasno je što ne možemo da igramo na svom stadionu. U stalnoj sam vezi sa klubom, kažu mi da je sve u redu. Inspekcija iz LA Lige je prošla dobro, sve ide po planu. Imaćemo još jednu tokom nedelje. Klub mi je garantovao da je stadion bezbedan za navijače i da je teren u optimalnom stanju za igranje utakmica. Nadam se da ćemo tamo igrati sa Rasingom", rekao je trener Benjat San Hose.

Kada je u pitanju gostovanje Barseloni, svesno je prepustio ulogu favorita prvaku Španije.

"Imaju tim svetske klase, normalno je da dovode i takve igrače. Snažni su u svakom pogledu, ali svaki tim ima uspone i padove. Istina je da je Barsa startovala spektakularno, znamo da su još jači kod kuće. Ipak, i oni imaju svoje slabosti, a mi želimo da odigramo na najboljem nivou. Moramo da kontrolišemo sve faze igre, zato želimo da iskoristimo svoj kvalitet napred i da napadnemo njihove slabe tačke. Na nama je da ih pronađemo", zaključio je trener Rajo Valjekana, koji još nekoliko nedelja neće moći da računa na Isija Pelazona i Adrija Pedrosu.

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PRIMERA, 3. KOLO

Petak

Santander - Elće 3:2 (3:0)

/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/

Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)

/Boje 31/

Subota

Levante - Betis 5:2 (2:2)

/Dela 24, Bardeli 45+1, Brui 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/

Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)

/Barenećea 4, Oskarson 61 - Fernandez 45/

Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)

/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukman 26/

Nedelja

Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)

/Belingem 19, Erero 26, Embape 30, Guler 90+1/

Deportivo – Valensija 3:1 (2:1)

/Tarega 13ag, Obamejan 17, Dijakabi 59ag – Sadik 26/

Selta - Atletik Bilbao 0:2 (0:2)

/Berenger 20, Navaro 22/

Ponedeljak

19.30: (2,20) Osasuna (2,90) Hetafe (4,00) MR

21.30: (1,10) Barselona (11,0) Rajo Valjekano (18,0) MR

*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax