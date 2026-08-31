Mozzart Relax doneo 268.620 dinara: Ono kad na dva meča padne 7 golova, a brojimo ih kao 10

Ali, naša nova promocija učinila je da tiket svejedno prođe, jer samo u Mozzartu tip "5+" prolazi već kada tri gola padnu u prvih 50 minuta utakmice. Taman i da ih više ni ne bude što se i desilo u Napulju.

Ta Mozzartova gurka pokrenula je domino efekat, pa su došla su i ostala dva tipa. Čelsi je slavio protiv Brajtona (4:3), dok je Mančester junajted pobedio Ipsvič (5:2). Ovde nije bilo nikakve dileme.

MOZZART RELAX - pravi dobitan tiket i kad tip padne

Na kraju, igrač je imao dobitak od 268.620 dinara uz uplatu od 200 i koeficijent 1.343,1. Najmanja kvota bila je 3,70. Opravdano velika, jer nije lako uhvatiti 5+. Svakako je mnogo lakše kada igraš u Mozzartu.

Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.