Mozzart Relax doneo 268.620 dinara: Ono kad na dva meča padne 7 golova, a brojimo ih kao 10
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:11
Još jedan veliki dobitak u sklopu kampanje kompanije Mozzart
Ko kaže da je suludo gađati četiri para i da na sve četiri bude isti tip - atraktivnih "pet plus"? Uz Mozzart Relax je i to moguće. Čak i ako ne dođe. Ne šalimo se.
Naime, jedan naš igrač odigrao je tiket sa četiri utakmice na kojima je predvideo da ćemo videti barem pet golova. Na dve od četiri se to nije ni desilo. Jer meč Napoli - Komo je završen s rezultatom 2:1 za goste, dok je Deportivo savladao Valensiju sa 3:1.
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Ali, naša nova promocija učinila je da tiket svejedno prođe, jer samo u Mozzartu tip "5+" prolazi već kada tri gola padnu u prvih 50 minuta utakmice. Taman i da ih više ni ne bude što se i desilo u Napulju.
Ta Mozzartova gurka pokrenula je domino efekat, pa su došla su i ostala dva tipa. Čelsi je slavio protiv Brajtona (4:3), dok je Mančester junajted pobedio Ipsvič (5:2). Ovde nije bilo nikakve dileme.
MOZZART RELAX - pravi dobitan tiket i kad tip padne
Na kraju, igrač je imao dobitak od 268.620 dinara uz uplatu od 200 i koeficijent 1.343,1. Najmanja kvota bila je 3,70. Opravdano velika, jer nije lako uhvatiti 5+. Svakako je mnogo lakše kada igraš u Mozzartu.
Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.