PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Ne može se gondolom na boginju
Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 11:31
Pročitajte nekoliko predloga za 12. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Venecija još nije osvojila ni bod, ali uprava i dalje ne odustaje od trenera koji je proletos vratio ovaj klub u Seriju A. No, Đovaniju Stropi i njegovim momcima biće veoma teško da prekinu crni niz, iako ni Atalanta ne može da se pohvali rezultatima. Verujemo u domaće, a vi verujte da će vam Mozzart RELAX pomoći da kec ranije prođe.
Konačan ishod
Protivnici imaju po pobedu, remi i tri poraza, zbog čega je jasno da nijedan ishod ne bi bio iznenađenje, posebno kada se u obzir uzme činjenica da Torino kod kuće ima bilans 0-0-2. Udineze ima čemu da se nada, pa razmotrite KIXVPPX, a kako sumnjamo u goleadu tu je i 0-2.
Ukupno golova
Famalikao je zabeležio tek jednu pobedu, ali zato, uz Estrelu ima najviše nerešenih ishoda (po četiri). Alverka je osvojila bod više, sa bilansom 2-2-3, a kako spada među lošije goste ne usuđujemo se da joj poklonimo poverenje. Skloniji smo kecu, ali golove bolje obiđite.
Konačan ishod
Kluž je pre nekoliko dana izgubio gradski derbi, čime je nastavio sa jesenjim razočaranjima navijača. Gost ume i da se naprima golova, ali i da ih postigne, međutim, Arđeš, koji je osvojio dva boda manje uglavnom igra tvrdo, a takvi su im i međusobni dueli, pa gađajte 0-2.
Ukupno golova
Poslednja utakmica 6. kola je jedna od retkih na kojoj smo još pre početka vikenda očekivali dvojku. Povratnik u elitu startovao je porazima, da bi pre tri nedelje u Notingemu osvojio prva tri boda. Njukasl je kvalitetniji, iako ume da posrne, te očekujemo da slavi uz 2-3. I ovaj par je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Zahvaljujući Mozzart RELAX-u gol do 10. minuta važi GG, a ako oba tima postignu po pogodak do kraja prvog poluvremena važi GG3+. Upravo ovo drugo savetujemo vam na utakmici kojom se završava osmo kolo Primere. Sevilja je veoma dobro ušla u sezonu, istina, izgubila je pred odlazak na pauzu, ali joj je rival bila zasad nepogrešiva Barselona. Međutim, ne usuđujemo se da vam preporučimo konačni ishod.
Oba tima daju gol
Lučanci imaju sedam bodova više nego protivnik, koji je pre odlaska na pauzu naređao tri poraza i remi. Na svim mečevima na kojima su doživeli pomenute poraze Romantičari su primili bar po tri gola i postigli bar po jedan. I domaći umeju da se raspucaju, pa GG3+ deluje izgledno, a i ovde svi izbori dolaze opuštenije uz Mozzart RELAX.
Oba tima daju gol
Radi se o „derbiju“ dna tabele, pa je jasno zbog čega vam savetujemo da budete oprezni. Rivali imaju po tri boda, jedan manje od Samsuna koji je odigrao utakmicu više. Domaćin je do njih došao pobedom nad Alanjom, a Geztepe remijima, i to veoma efikasnim. Potpuno ih obiđite.
Konačan ishod