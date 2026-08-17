PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Nismo štedeli - nišanimo pobede Lala i La Korunje
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 10:46
Pročitajte nekoliko predloga za 17. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Istina je da je Voša prošle sezone kapitulirala u Novom Pazaru, ali je istina i da je ove sezone i bez Evrope na plećima sposobna za velika dela. Sve u svemu, dobro se radilo u Novom Sadu ovoga leta, a klub je u nedelji pred ovaj meč doveo tri kapitalna i izuzetno zvučna pojačanja za domaće uslove: Erhan Mašović, Lazar Rosić i Lazar Ranđelović. Nećemo ipak tvrditi da Novi Pazar neće pružiti ljut otpor, odnosno da utakmica neće biti "na klackalici"... Umesto toga, a na osnovu dobre igre domaćina sa Crvenom zvezdom, reći ćemo da naginjemo ka dvojci u pokušaju, i da je to naša konačna odluka.
Konačan ishod
Poslednji šampion Španije iz 20. veka u novu sezonu ulazi izuzetno motivisan i pojačan iskusnim Obamejangom u napadu. S druge strane, Elče stiže sa novim trenerom Martinom Anselmijem, kojem će sigurno trebati vremena da uigra ekipu, pa sve ukazuje na to da će bodovi ostati u Korunji. I, opet znamo da je rizično, znamo da tip može da skrene, ali opet smo na liniji očekivanja najverovatnijeg ishoda, naravno u pokušaju. Uostalom, da li vam se ikada desilo da padnete recimo na kvoti 1,30, a u isto vreme da lagano pregazite koeficijent preko dva? Dakle, sve karte su u igri.
Konačan ishod
Kardif i Hal igraju tvrdu utakmicu u kojoj je najbolji tip igra na umeren broj golova (ug 1-3). Domaćin se vratio u Čempionšip nakon ekspresne sezone u nižem rangu, dok gosti traže iskupljenje jer im je prošlog proleća za dlaku izmakao plej-of za Premijer ligu. S obzirom na to da su se u poslednjih dvadeset godina sastali samo jednom – prošle sezone u Liga kupu kada je Kardif slavio u gostima sa 2:1 – tradicija i početni oprez na startu prvenstva garantuju čvrst meč sa najviše tri pogotka. To bi bila neka uslovno rečeno sigurica u ovom slučaju.
Ukupno golova
Tipujemo na pobedu domaćina, jer statistika od sedam pobeda domaćeg tima u poslednjih osam međusobnih susreta predstavlja izuzetno jak trend, pogotovo kada se uzme u obzir da su rivali ujednačenog kvaliteta pošto su prošlu sezonu završili kao šesti i sedmi na tabeli, pa će u ovoj poslednjoj utakmici prvog kola prednost sopstvenog terena biti ključni faktor za ostvarivanje važnog, dobrog starta. Ako želite još sigurniju opciju, idite na duplu šansu 1X, koja u Mozzart kladionici u ovom momentu nosi kvotu 1,32.
Konačan ishod
Benfika nema pravo na novi kiks nakon šokantnog remija sa Akademiko Vizeuom, a kako je čista dvojka sigurica nad siguricama, znatno jaču kvotu donosi tip 2&2-4, koji vam predlažemo kao solidnu zamenu za već pomenuti konačan ishod. Ova kombinacija savršeno naplaćuje imperativ pobede favorita, ali i respektuje rivala koji je prošle sezone pokazao da ume da bude tvrd orah.
Mozzart kombinazzije
Za razliku od domaćina, Čezena koju vodi Alesandro Dijamanti odradila je vrhunske pripreme. Upisali su četiri pobede i remi, i to bez ijednog primljenog gola, što pokazuje da su defanzivno izuzetno kompaktni. E, sada je bitno reći i da je Sasuolo igrao jake utakmice na pripremama, ali i da je na istim dobio samo Padovu. S tim u vezi, inat tima iz Serije B, može ovu utakmicu da uvede u neizvesnu završnicu, i mi baš zato palimo alarm, i izbegavamo keca kao poželjan tip, mada kvote kažu da je sve unapred rešeno.
Konačan ishod
Univerzitatea Kluž ima idealnu priliku za pobedu jer se nakon evropske eliminacije potpuno okreće domaćem prvenstvu, dok im u goste dolazi ekipa u krizi sa svega dva boda iz prva četiri kola. Rasterećenost od međunarodnih mečeva, imperativ proboja ka vrhu tabele i motiv za iskupljenje pred navijačima čine domaćina jasnim favoritom protiv uzdrmanog protivnika koji nema samopouzdanje za ovo gostovanje.
Konačan ishod
Brendbi je sjajno započeo sezonu osvojivši sedam bodova u prva tri kola, što mu je do sinoć donelo i lidersku poziciju na tabeli, dok Sonderjiske sa druge strane ima samo jedan bod, ali i odličnu noviju tradiciju u međusobnim duelima gde mu je prošlosezonskih 6:0 jedini poraz u poslednjih pet okršaja sa večerašnjim rivalom. Zbog odlične forme domaćina, ali i tradicije koja obećava golove, najbolji predlog za tipovanje je kombinacija 1X&3+ ili čist kec na Brendbi radi povratka na vrh tabele.
Konačan ishod