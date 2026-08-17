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Novinar M. Milić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Nismo štedeli - nišanimo pobede Lala i La Korunje

Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 10:46

Pročitajte nekoliko predloga za 17. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Vredi probati
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 20:00
Novi Pazar - Vojvodina
ID: 9895027

Istina je da je Voša prošle sezone kapitulirala u Novom Pazaru, ali je istina i da je ove sezone i bez Evrope na plećima sposobna za velika dela. Sve u svemu, dobro se radilo u Novom Sadu ovoga leta, a klub je u nedelji pred ovaj meč doveo tri kapitalna i izuzetno zvučna pojačanja za domaće uslove: Erhan Mašović, Lazar Rosić i Lazar Ranđelović. Nećemo ipak tvrditi da Novi Pazar neće pružiti ljut otpor, odnosno da utakmica neće biti "na klackalici"... Umesto toga, a na osnovu dobre igre domaćina sa Crvenom zvezdom, reći ćemo da naginjemo ka dvojci u pokušaju, i da je to naša konačna odluka.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.05)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 21:00
La Coruna - Elche
ID: 9895172

Poslednji šampion Španije iz 20. veka u novu sezonu ulazi izuzetno motivisan i pojačan iskusnim Obamejangom u napadu. S druge strane, Elče stiže sa novim trenerom Martinom Anselmijem, kojem će sigurno trebati vremena da uigra ekipu, pa sve ukazuje na to da će bodovi ostati u Korunji. I, opet znamo da je rizično, znamo da tip može da skrene, ali opet smo na liniji očekivanja najverovatnijeg ishoda, naravno u pokušaju. Uostalom, da li vam se ikada desilo da padnete recimo na kvoti 1,30, a u isto vreme da lagano pregazite koeficijent preko dva? Dakle, sve karte su u igri.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.35)
Fiksevi dana
ENGLESKA 2 | 21:00
Cardiff - Wrexham
ID: 9895115

Kardif i Hal igraju tvrdu utakmicu u kojoj je najbolji tip igra na umeren broj golova (ug 1-3). Domaćin se vratio u Čempionšip nakon ekspresne sezone u nižem rangu, dok gosti traže iskupljenje jer im je prošlog proleća za dlaku izmakao plej-of za Premijer ligu. S obzirom na to da su se u poslednjih dvadeset godina sastali samo jednom – prošle sezone u Liga kupu kada je Kardif slavio u gostima sa 2:1 – tradicija i početni oprez na startu prvenstva garantuju čvrst meč sa najviše tri pogotka. To bi bila neka uslovno rečeno sigurica u ovom slučaju.

Ukupno golova

Tip: 1-3 (1.47)
Vredi probati
TURSKA 1 | 20:30
Samsunspor - Goztepe
ID: 9894483

Tipujemo na pobedu domaćina, jer statistika od sedam pobeda domaćeg tima u poslednjih osam međusobnih susreta predstavlja izuzetno jak trend, pogotovo kada se uzme u obzir da su rivali ujednačenog kvaliteta pošto su prošlu sezonu završili kao šesti i sedmi na tabeli, pa će u ovoj poslednjoj utakmici prvog kola prednost sopstvenog terena biti ključni faktor za ostvarivanje važnog, dobrog starta. Ako želite još sigurniju opciju, idite na duplu šansu 1X, koja u Mozzart kladionici u ovom momentu nosi kvotu 1,32.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Fiksevi dana
PORTUGALIJA 1 | 21:15
Casa Pia - Benfica
ID: 9895263

Benfika nema pravo na novi kiks nakon šokantnog remija sa Akademiko Vizeuom, a kako je čista dvojka sigurica nad siguricama, znatno jaču kvotu donosi tip 2&2-4, koji vam predlažemo kao solidnu zamenu za već pomenuti konačan ishod. Ova kombinacija savršeno naplaćuje imperativ pobede favorita, ali i respektuje rivala koji je prošle sezone pokazao da ume da bude tvrd orah.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&2-4 (1.65)
Za izbegavanje
ITALIJA - KUP | 18:30
Sassuolo - Cesena
ID: 9894380

Za razliku od domaćina, Čezena koju vodi Alesandro Dijamanti odradila je vrhunske pripreme. Upisali su četiri pobede i remi, i to bez ijednog primljenog gola, što pokazuje da su defanzivno izuzetno kompaktni. E, sada je bitno reći i da je Sasuolo igrao jake utakmice na pripremama, ali i da je na istim dobio samo Padovu. S tim u vezi, inat tima iz Serije B, može ovu utakmicu da uvede u neizvesnu završnicu, i mi baš zato palimo alarm, i izbegavamo keca kao poželjan tip, mada kvote kažu da je sve unapred rešeno.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.55)
Fiksevi dana
RUMUNIJA 1 | 17:30
Univ.Cluj - UTA Arad
ID: 9894919

Univerzitatea Kluž ima idealnu priliku za pobedu jer se nakon evropske eliminacije potpuno okreće domaćem prvenstvu, dok im u goste dolazi ekipa u krizi sa svega dva boda iz prva četiri kola. Rasterećenost od međunarodnih mečeva, imperativ proboja ka vrhu tabele i motiv za iskupljenje pred navijačima čine domaćina jasnim favoritom protiv uzdrmanog protivnika koji nema samopouzdanje za ovo gostovanje.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.05)
Fiksevi dana
DANSKA 1 | 19:00
Brondby - Sonderjylland
ID: 9895094

Brendbi je sjajno započeo sezonu osvojivši sedam bodova u prva tri kola, što mu je do sinoć donelo i lidersku poziciju na tabeli, dok Sonderjiske sa druge strane ima samo jedan bod, ali i odličnu noviju tradiciju u međusobnim duelima gde mu je prošlosezonskih 6:0 jedini poraz u poslednjih pet okršaja sa večerašnjim rivalom. Zbog odlične forme domaćina, ali i tradicije koja obećava golove, najbolji predlog za tipovanje je kombinacija 1X&3+ ili čist kec na Brendbi radi povratka na vrh tabele.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.4)

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