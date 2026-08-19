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© Reuters
Novinar M. Milić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Da li si spreman da opuštenu kombinaciju uz Jorgandžije?

Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 11:42

Pročitajte nekoliko predloga za 19. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
SRBIJA 2 MozzartBet Prva Liga | 20:00
Borac C. - Proleter Z.
ID: 9903899

Borac je u prethodnom kolu u Loznici stigao do pobede 3:2 nakon preokreta u finišu utakmice, čime je upisao drugi trijumf u prvenstvu.Trener Borca Nemanja Krtolica smatra da je rezultat iz prošlog kola potrebno potvrditi i u ovom, a protiv Zrenjaninaca koji su ruku na srce, baš loše započeli prvenstvo. S obzirom da se igra u Čačku, u ovom slučaju kec na Zebre ne bi trebalo da bude problem, što potvrđuju i kvote koje uz ovaj susret nude bukmejkeri Mozzart kladionice. Za hrabrije, svakako može da se odigra i dodatnih 2+ u kombinaciji sa konačnim ishodom.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.53)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
NEC - Bodo
ID: 9901360

Za razliku od većine ekipa koje na evropskim gostovanjima kalkulišu i igraju defanzivnije, Bode Glimt pod vođstvom Kjetila Knutsena primenjuje ultra-ofanzivni sistem 4-3-3 bez obzira na ime protivnika ili domaći teren. Oni igraju na gol više, visokim presingom guše protivnika i nastojaće da nametnu svoj ritam u Holandiji.Iako je NEC napravio podvig protiv Olimpijakosa i deklasirao Viljem II (4:1), njihova igra na gol više ostavlja mnogo prostora pozadi. Činjenica da su igrali produžetke u prethodnoj rundi pokazuje da defanzivno mogu da puknu pod dugotrajnim pritiskom, što brza krila i tranzicija Norvežana mogu surovo da kazne. Zato pokušavamo sa dvojkom.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.5)
Vredi probati
RUSIJA - KUP | 19:45
Dinamo Moscow - Krasnodar
ID: 9901719

Dinamo je u prvom kolu savladao Falel, dok je Krasnodar na penale bio bolji od Ahmat Groznog. Domaćina pred ovaj meč brine poraz od zenita od 3:1, dok Krasnodar može da bude zadovoljan perfektnim učinkom, odnosno činjenicom da je neporažen još kraja maja i finala Kupa Rusije, gde ga je Spartak dobio na penale. Jeste rizično, ali mislimo da je vredno pokušaja.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.45)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Hapoel B.S. - Sabah
ID: 9901437

Hapoel ulazi u plej-of sa velikim samopouzdanjem nakon što je eliminisao Crvenu zvezdu ukupnim rezultatom 3:0. Iako Sabah igra u odličnoj formi sa osam pobeda u poslednjih deset mečeva, izraelski tim postiže prosečno dva gola po utakmici u Evropi, što je duplo više od učinka azerbejdžanskog tima. Odlu;ili smo se da odigramo na golove, naravno zbog iskustva koje imamo sa Hapoel Ber Ševom.

Ukupno golova

Tip: 2-3 (1.95)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Slovan B. - Celje
ID: 9901398

Slovan je ubedljivo prošao Iberiju i Mjalbi, dok se Celje mučilo sa Araratom i pokazalo defanzivne slabosti u gostima (poraz 2:1). Slovački šampion igra u sjajnoj formi na domaćem terenu pod vođstvom trenera Jaje Turea. Odbrana im deluje veoma čvrsto pošto su u dosadašnjem toku kvalifikacija primili samo dva gola. Očekivano je da Slovenci pređu u strogu defanzivu, i da svoju priliku vrebaju ukoliko se protivnik previše otvori gradeći akcije iz kojih može da im se desi i neka nesmotrena greška. U svakom slučaju, Slovan se ovde tretira kao bolji tim koji želi pobedu na svom terenu, pa smo se odlučili da predložimo tip na njihovu pobedu.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.8)
Fiksevi dana
ŠPANIJA 1 | 21:00
Atl.Madrid - Malaga
ID: 9902119

Dijego Simeone je pravi majstor za otvaranje prvenstva. U svojih 14 punih sezona na klupi Atletiko Madrida, harizmatični trener je prvu ligašku utakmicu u sezoni izgubio samo jednom. S druge strane, Malaga se konačno vraća u elitni rang španskog fudbala posle dugih osam godina odsustva, a kartu za La Ligu obezbedili su u dramatičnom finalu plej-ofa protiv Almerije. Umesto ne tako primamljive kvote na čistu pobedu domaćina, idealno je odigrati kombinaciju 1&1+I. Naime, Atletiko pred svojim navijačima tradicionalno kreće agresivno od prvog minuta, pa je realno očekivati da će slomiti otpor Malage već u ranom delu meča i rutinski privesti utakmicu kraju.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&1+I (1.6)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Celtic - LASK
ID: 9901447

Pre svega, Seltik je odličan kada je domaćin, i to mu je apsolutno najjači adut koji koristi na ovom susretu, pošto su na svom terenu vezali sedam uzastopnih pobeda u takmičarskim mečevima. Dobili su sve tri uvodne takmičarske utakmice u novoj sezoni uz impresivnu gol-razliku 10:1... Austrijanci jesu u dobroj formi, ali u Glazgov stižu oslabljeni. Zbog povreda su pod velikim znakom pitanja njihovi važni igrači iz prve postave, između ostalih i krilni bek Kasper Jergensen i vezista Saša Horvat, dok je defanzivac Ramiz Harakate od ranije odsutan. Eto zašto nam se jedinica nameće kao realno dobra opcija.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)
Za izbegavanje
SRBIJA 2 MozzartBet Prva Liga | 21:00
TSC Backa Topola - Spartak Subotica
ID: 9903861

Mečevi između ekipa iz Bačke Topole i Subotice nose poseban regionalni naboj. U ovakvim utakmicama trenutna forma često pada u drugi plan, a gosti iz Subotice uvek imaju motiv više da ostanu neporaženi. U dosadašnja 22 međusobna susreta, čak devet utakmica je završeno nerešenim rezultatom, dok je na poslednja četiri ruku na srce, bolji bio TSC. Napadački potencijal oba tima u međusobnim mečevima često dolazi do izražaja, što potvrđuju i njihovi raniji rezultati. Dakle, ako izbegnete čistog keca, a baš nešto morate, valja razmisliti i o GG igri, koja je trenutno na kvoti 1,75.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.6)

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