PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Da li si spreman da opuštenu kombinaciju uz Jorgandžije?
Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 11:42
Pročitajte nekoliko predloga za 19. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Borac je u prethodnom kolu u Loznici stigao do pobede 3:2 nakon preokreta u finišu utakmice, čime je upisao drugi trijumf u prvenstvu.Trener Borca Nemanja Krtolica smatra da je rezultat iz prošlog kola potrebno potvrditi i u ovom, a protiv Zrenjaninaca koji su ruku na srce, baš loše započeli prvenstvo. S obzirom da se igra u Čačku, u ovom slučaju kec na Zebre ne bi trebalo da bude problem, što potvrđuju i kvote koje uz ovaj susret nude bukmejkeri Mozzart kladionice. Za hrabrije, svakako može da se odigra i dodatnih 2+ u kombinaciji sa konačnim ishodom.
Konačan ishod
Za razliku od većine ekipa koje na evropskim gostovanjima kalkulišu i igraju defanzivnije, Bode Glimt pod vođstvom Kjetila Knutsena primenjuje ultra-ofanzivni sistem 4-3-3 bez obzira na ime protivnika ili domaći teren. Oni igraju na gol više, visokim presingom guše protivnika i nastojaće da nametnu svoj ritam u Holandiji.Iako je NEC napravio podvig protiv Olimpijakosa i deklasirao Viljem II (4:1), njihova igra na gol više ostavlja mnogo prostora pozadi. Činjenica da su igrali produžetke u prethodnoj rundi pokazuje da defanzivno mogu da puknu pod dugotrajnim pritiskom, što brza krila i tranzicija Norvežana mogu surovo da kazne. Zato pokušavamo sa dvojkom.
Konačan ishod
Dinamo je u prvom kolu savladao Falel, dok je Krasnodar na penale bio bolji od Ahmat Groznog. Domaćina pred ovaj meč brine poraz od zenita od 3:1, dok Krasnodar može da bude zadovoljan perfektnim učinkom, odnosno činjenicom da je neporažen još kraja maja i finala Kupa Rusije, gde ga je Spartak dobio na penale. Jeste rizično, ali mislimo da je vredno pokušaja.
Konačan ishod
Hapoel ulazi u plej-of sa velikim samopouzdanjem nakon što je eliminisao Crvenu zvezdu ukupnim rezultatom 3:0. Iako Sabah igra u odličnoj formi sa osam pobeda u poslednjih deset mečeva, izraelski tim postiže prosečno dva gola po utakmici u Evropi, što je duplo više od učinka azerbejdžanskog tima. Odlu;ili smo se da odigramo na golove, naravno zbog iskustva koje imamo sa Hapoel Ber Ševom.
Ukupno golova
Slovan je ubedljivo prošao Iberiju i Mjalbi, dok se Celje mučilo sa Araratom i pokazalo defanzivne slabosti u gostima (poraz 2:1). Slovački šampion igra u sjajnoj formi na domaćem terenu pod vođstvom trenera Jaje Turea. Odbrana im deluje veoma čvrsto pošto su u dosadašnjem toku kvalifikacija primili samo dva gola. Očekivano je da Slovenci pređu u strogu defanzivu, i da svoju priliku vrebaju ukoliko se protivnik previše otvori gradeći akcije iz kojih može da im se desi i neka nesmotrena greška. U svakom slučaju, Slovan se ovde tretira kao bolji tim koji želi pobedu na svom terenu, pa smo se odlučili da predložimo tip na njihovu pobedu.
Konačan ishod
Dijego Simeone je pravi majstor za otvaranje prvenstva. U svojih 14 punih sezona na klupi Atletiko Madrida, harizmatični trener je prvu ligašku utakmicu u sezoni izgubio samo jednom. S druge strane, Malaga se konačno vraća u elitni rang španskog fudbala posle dugih osam godina odsustva, a kartu za La Ligu obezbedili su u dramatičnom finalu plej-ofa protiv Almerije. Umesto ne tako primamljive kvote na čistu pobedu domaćina, idealno je odigrati kombinaciju 1&1+I. Naime, Atletiko pred svojim navijačima tradicionalno kreće agresivno od prvog minuta, pa je realno očekivati da će slomiti otpor Malage već u ranom delu meča i rutinski privesti utakmicu kraju.
Mozzart kombinazzije
Pre svega, Seltik je odličan kada je domaćin, i to mu je apsolutno najjači adut koji koristi na ovom susretu, pošto su na svom terenu vezali sedam uzastopnih pobeda u takmičarskim mečevima. Dobili su sve tri uvodne takmičarske utakmice u novoj sezoni uz impresivnu gol-razliku 10:1... Austrijanci jesu u dobroj formi, ali u Glazgov stižu oslabljeni. Zbog povreda su pod velikim znakom pitanja njihovi važni igrači iz prve postave, između ostalih i krilni bek Kasper Jergensen i vezista Saša Horvat, dok je defanzivac Ramiz Harakate od ranije odsutan. Eto zašto nam se jedinica nameće kao realno dobra opcija.
Konačan ishod
Mečevi između ekipa iz Bačke Topole i Subotice nose poseban regionalni naboj. U ovakvim utakmicama trenutna forma često pada u drugi plan, a gosti iz Subotice uvek imaju motiv više da ostanu neporaženi. U dosadašnja 22 međusobna susreta, čak devet utakmica je završeno nerešenim rezultatom, dok je na poslednja četiri ruku na srce, bolji bio TSC. Napadački potencijal oba tima u međusobnim mečevima često dolazi do izražaja, što potvrđuju i njihovi raniji rezultati. Dakle, ako izbegnete čistog keca, a baš nešto morate, valja razmisliti i o GG igri, koja je trenutno na kvoti 1,75.
Konačan ishod